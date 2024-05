Dernier CSO de la saison au centre équestre de Bozouls

Pour le dernier CSO (course de sauts d’obstacles) de la saison le beau temps était de la partie. Les participants étaient moins nombreux que lors du précédant CSO qui avait connu une fréquentation record, mais les amis de la Chabraque, La Bride Capelloise, Poney Village, Clem Horse, du Poney Club du Connemara et de l’élevage d’Acoeur étaient au rendez-vous.

Les sponsors ont été également nombreux à offrir des lots pour récompenser les concurrents.

Les épreuves se sont enchaînées, depuis la petite épreuve croisillons jusqu’à la Club 1, les épreuves poney comptant pour le championnat départemental. C’est donc Noëlyne Aladel, pour l’élevage d’Acoeur, qui est championne départementale en Poney 4, Élisa Bony et Élana Girou étant arrivées 2 et 3e.

Zoé Delannis est championne départementale en Poney 2 et 3, pour ACF.

En club 4, Sarah Garric s’est classée 3e. Lors de la Club 3, l’équipe de compétition que souhaite accompagner leur monitrice Alexia Plantier aux championnats de France en 2025, s’est illustrée, puisque les huit cavalières classées sont des cavalières du Centre équestre de Bozouls, dont six de l’équipe ! Bravo à Zélie Arnal, suivie de Romane Privat, Charlotte Grignac, Margaux Barral, Mélodie Delemontez, Pauline Causse, Lola Pinquier et Sarah Mandoce pour ces beaux résultats, et à Alexia Plantier qui peut être fière du travail accompli avec ses cavalières.

En Club 2, Constance Raymon s’est classée 4e. En Club 1, Emy Girou a terminé 1re devant Flavie Puech.

Pour ce dernier CSO de la saison à Bozouls, les bénévoles ont encore une fois répondu présents, permettant d’accueillir cavaliers, clubs visiteurs, familles et spectateurs de la plus conviviale des manières, dans l’esprit associatif du club !

L’association des Cavaliers du Causse remercie donc ses bénévoles, ses cavaliers, pour leurs bons résultats mais aussi pour leur sérieux, leur aide au quotidien et sur ces manifestations. Enfin pour les monitrices, Alexia Plantiers et Caroline Girou, qui accomplissent un travail d’une grande qualité !

Le prochain rendez-vous à Combelles, et jusqu’à dimanche ! Pas de répit pour le Centre équestre de Bozouls !