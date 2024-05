Aubin. Deux médailles au championnat de l’Aveyron triplette pour l’école du Bassin

"Suite aux championnats départementaux tête à tête et doublette, nous sentions bien que nos jeunes n’étaient pas si mal que ça. Même s’il faut reconnaître que les résultats obtenus nous questionnaient", confiait l’équipe d’éducateurs de l’école de pétanque du Bassin, avant de "manager" ses poulains pour le dernier championnat, celui en triplette qui se disputait dimanche dernier à Laissac.

"Les éducateurs Laurence, Ludo, Paco et Claude, espéraient depuis quelque temps voir leurs efforts et leur investissement enfin récompensés", a expliqué le club. "Les résultats au championnat des clubs, aux tête-à-tête et en doublettes faisaient que l’on se posait beaucoup de questions. Mais après ces championnats triplettes, on est convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Certes, on n’a pas récolté de titres et le club n’inscrira pas encore son nom au palmarès du Comité départemental mais l’équipe des cadets, composée de Lucas assez expérimenté et des novices Julie et Évan, a franchi les brassages pour chuter en quarts-de-finale."

De son côté, l’équipe des juniors composée de Baptiste, Gabin et du cadet Julian a fait voir que leurs titres de champions de l’Aveyron glanés auparavant n’avaient pas été usurpés. Sortis brillamment en pôle position à l’issue des trois rencontres de brassage, ils ont franchi sans coup férir les quarts de finale.

En demi-finale, ils ont eu un petit coup de mou face à une équipe de Creissels composée d’éléments qui fréquentent l’équipe de France, futurs vainqueurs de l’épreuve. Ils se sont imposés ensuite dans la petite finale et ont obtenu la qualification pour les championnats d’Occitanie.

Cerise sur le gâteau, l’équipe des minimes composée des habitués Nino (benjamin), Lino et du novice Timéo est parvenue jusqu’en finale mais a chuté face à une équipe plus expérimentée. Ils sont néanmoins qualifiés également pour le championnat d’Occitanie. "Au final deux podiums, une médaille d’argent et une de bronze, on prend et on espère que ce n’est qu’un début", se réjouissent les éducateurs.