Eurovision 2024 : "Mon amour", revivez l’interprétation puissante et pleine d’émotions de Slimane

La France, représentée par Slimane et son titre Mon amour, a terminé à la 4e place malgré une prestation pleine d’émotions samedi soir en Suède.

Alors oui, cela fait désormais 47 ans que la France n’est plus montée sur la plus haute marche du podium du Concours de l’Eurovision depuis la dernière victoire tricolore qui remonte à 1977, avec Marie Myriam et son titre "L’oiseau et l’enfant".

Une très belle quatrième place

Mai Slimane a séduit les jurys européens et le public samedi soir à Malmö. Le représentant français a ainsi décroché la quatrième place.

Avec une magnifique interprétation de "Mon amour," l’artiste a présenté une chanson épurée, magnifiée par la puissance de sa voix, et redonné de l’éclat à l’image de la France au concours européen.

Un passage a capella particulièrement réussi

Sa performance a été notamment marquée par un passage a capella particulièrement réussi. Les larmes aux yeux, l’artiste a chanté avec perfection et beaucoup d’émotion cette ballade.

Slimane nous rend fiers avec cette prestation exceptionnelle à l'#Eurovision2024 \ud83d\udd25



Découvrez l'intégralité de son passage, avec la chanson "Mon amour" : pic.twitter.com/2DNYUiwUhs — France tv (@FranceTV) May 11, 2024