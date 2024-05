JO de Paris 2024 : Taïg Khris, champion du monde de roller, sera le premier relayeur à Millau pour le passage de la flamme olympique lundi 13 mai !

Lundi 13 mai 2024, la flamme olympique passera pour la première fois en Occitanie. C'est en Aveyron, à Millau, qu'elle va d'abord faire escale avant de filer dans l'Hérault, à Sète et Montpellier. Découvrez l'ordre de passage des 18 relayeurs avec Taïg Khris, ancien champion du monde de roller, en tête.

Dix-huit porteurs se relaieront lundi 13 mai 2024 à Millau pour porter la flamme olympique. Ce dimanche, l'ordre a été dévoilé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo). Il est désormais possible de savoir où sera positionné chaque personne sélectionnée pour porter la torche dans la ville, entre le parc des Sports et la place du Mandarous, entre 8 h 40 et 9 h 50.

Des porteurs sélectionnés par la Ville et le Comité olympique

Les identités avaient tardé à être dévoilé par le Cojo. Seuls le kayakiste Thomas Richard et la footballeuse Natacha Burg avaient été choisis par un tirage au sort effectué lors du forum des associations à Millau au mois de septembre.

Les autres relayeurs, comme Pauline Delavergne ou Danaé Gleye avaient été sélectionnés par la procédure classique mise en place par le Cojo.

Taïg Khris comme premier relayeur

Le premier relayeur sera l'homme au record du monde de saut en roller, Taïg Khris. Ce spécialiste des sports extrêmes a commencé à connaître une réélle notoriété auprès du grand public en 2010 lorsqu'il réalise un saut de 12,50 m depuis le premier étage de la Tour Eiffel à Paris avec une réception s'effectuant sur une rampe de 30 m.

Il va alors enchaîner les apparitions à la télévision et relever des défis dans plusieurs émissions : "Koh-Lanta", "Pékin Express", "Danse avec les stars", "Splash : le grand plongeon", "Fort Boyard", etc. En 2 011 , Taïg Khris réalise un nouveau record du monde de saut en longueur sur 29 m de long cette fois en s'élançant depuis la basilique du Sacré-Cœur.

Depuis plusieurs années, le sportif se fait très discret et a embrassé la profession d'entrepreneur.

Qui sont les autres porteurs de flamme ?

Il sera suivi de Christian Leyrit. Ensuite, de Jessica Rose Harrison, Natacha Burg, Danaé Gleye, Wilfrid Bodin, Feten Ben Amor, Josiane Itier, Claude Jean-Pierre, Violaine Bastian, Audrey Ribault, Josselin Gely, Valérie Flottes, Eduardo Mancebo Pinto, Laetitia Clabé, Jérôme Resseguier, Pauline Delavergne et Thomas Richard, enchaîneront. Enfin, Bérénice Garcia sera la dernière à porter la flamme olympique à Millau, jusqu'au Mandarous.

Sète et Montpellier en suivant

La torche prendra la direction de Sète où elle est attendue à 11h, puis de Montpellier en fin de journée où le traditionnel chaudron sera installé.