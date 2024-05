Saint-Amans-des-Cots. Le ski Club barrézien tient la forme

Cette année l’AG du ski Club Barrézien s’est tenue à St-Amans-des-Côts. Le compte rendu sportif de la saison 2023-2024 annonce 57 licences enfants et 15 accompagnants. Le club fonctionne avec des moniteurs fédéraux formés par la FFS. Les encadrants se composent de 8 personnes du secteur de St-Amans-des-Côts, 6 personnes du Carladez et 1 personne d’Entraygues. Il y a aussi les plus grands du club qui encadrent les plus jeunes, ce qui permet un bon suivi des enfants. En 2024, les 8 sorties ont eu lieu au Lioran mais sans passage d’étoiles à cause d’un refus de l’ESF.

Une demande auprès des différentes écoles de ski du Lioran sera faite pour faire passer des niveaux (Yéti, ESI). Le bilan financier fait état d’un résultat positif et le bilan prévisionnel est à l’équilibre à condition que les subventions soient maintenues. Le ski Club Barrézien tient à remercier toutes les collectivités qui participent grâce à leurs subventions. Cette réunion s’est clôturée dans une ambiance chaleureuse autour du verre de l’amitié.