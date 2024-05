Campagnac. Les chorales Chantelauze et Mescaldis très applaudies en l’église de Canac

Voilà bien longtemps que l’église de Canac n’avait pas réuni une telle assemblée, deux cents personnes environ en ce 8 mai se sont retrouvées pour assister à la prestation musicale de deux chorales : l’une venue du département de la Lozère, Chantelauze, et l’autre du plateau du Larzac, Mescladis. Ces deux chorales nous ont enchantés en nous offrant des répertoires musicaux différents mais complémentaires. Composée d’une cinquantaine de choristes venus de l’ensemble du département de la Lozère, Chantelauze est dirigée par Louis Nègre. Le répertoire est large allant du sacré aux chants régionaux en passant par des chants de divers pays. Le groupe de Mescladis, dirigé par Barbara Peschke depuis 2011, est une chorale d’hommes du Larzac. Son répertoire s’étend au-delà des frontières régionales, offrant des mélodies en langue occitane, bulgare, sud-africaine et plus encore. Le mélange des genres, des voix et des cultures est la signature de Mescladis. Ils sont les ambassadeurs de la diversité culturelle. L’auditoire ravi a longuement applaudi. La qualité acoustique de cette église a été fort appréciée et remarquée. Le verre de l’amitié, offert par la mairie de Campagnac, a ensuite été proposé, permettant de nombreux échanges.