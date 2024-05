Baraqueville. Les jeunes sapeurs-pompiers se forment

Samedi dernier, le centre de secours de Baraqueville a pris une nouvelle dimension en se transformant en un lieu de formation. Les jeunes sapeurs-pompiers de Rodez, Marcillac et bien sûr de Baraqueville se sont réunis pour une matinée d’apprentissage. Le maire Jacques Barbezange, également conseiller départemental et membre du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Sdis) de l’Aveyron, a honoré de sa présence cette initiative visant à sensibiliser les jeunes à l’importance des secours à la personne. Son soutien souligne l’engagement précoce de certains jeunes dans ce noble métier, alors que de nombreux centres peinent à recruter des volontaires. Être sapeur-pompier ne se résume pas à porter l’uniforme, mais nécessite un dévouement considérable envers autrui, comme l’ont souligné les instructeurs bénévoles, tels que Florine Raymond et Frédéric Prouteau. Ces derniers, en plus de leurs interventions, formations et manœuvres, consacrent également leur temps à enseigner aux jeunes sapeurs- pompiers. Cette journée a permis de mettre en pratique les enseignements théoriques, offrant ainsi une expérience concrète sur le terrain à ce groupe d’apprentis pompiers.