MÉTÉO. Orages : 65 départements en vigilance jaune dimanche 12 mai, êtes-vous concerné par le retour de la pluie ?

La séquence quasi estivale aura été de courte durée. Ce dimanche 12 mai 2024, le ciel redevient gris sur la quasi-totalité de la France avec une météo marquée à la fois par le retour de la pluie et des orages.

Après un 8 mai et un pont de l’Ascension radieux et ensoleillé dans toute la France, redonnant le sourire aux professionnels du tourisme qui ont enfin pu commencer leur saison mais aussi aux usagers, le temps se gâte une nouvelle fois avec le retour ce dimanche 12 mai de la grisaille, de la pluie et des orages.

Orages, pluie, crue : 65 départements en alerte

La majeure partie de la France est concernée puisque ce dimanche 12 mai 2024, Météo France place 65 départements en vigilance jaune orages essentiellement.

Attention au retour de la pluie et des orages ce dimanche 12 mai 2024. Document - Météo France

Nord

Pas-de-Calais

Somme

Seine-Maritime

Oise

Aisne

Ardennes

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

Haute-Marne

Aube

Marne

Seine-et-Marne

Val d’Oise

Paris

Essonne

Yvelines

Eure

Calvados

Manche

Orne

Eure-et-Loir

Mayenne

Sarthe

Loir-et-Cher

Loiret

Yonne

Côte-d’Or

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Haute-Saône

Doubs

Nièvre

Cher

Indre

Vienne

Saône-et-Loire

Jura

Ain

Allier

Creuse

Haute-Vienne

Corrèze

Puy-de-Dôme

Loire

Rhône

Haute-Loire

Cantal

Lot

Aveyron

Lozère

Tarn

Haute-Garonne

Ariège

Aude

Pyrénées-Orientales

Des averses orageuses

Dans son bulletin de 6 h du matin, Météo France annonce "des averses orageuses en matinée sur la façade Ouest alors que sur l’Est le ciel se couvre progressivement". Dans le détail, "sur le Pays Basque, le Béarn, les nuages bas sont nombreux ce dimanche matin" après les pluies orageuses de la nuit.

"Les orages parviennent à gagner la région parisienne à la mi-journée. Ils s’étendent sur la Normandie et les Hauts de France dans l’après-midi, où les averses peuvent être soutenues, avec parfois de la grêle".

Sur les massifs des Pyrénées et des Alpes, "des averses sont attendues dans l’après-midi." Enfin, dans le Sud-Est, "la journée est calme et les éclaircies restent présentes. Des nuages bas peuvent toutefois circuler en matinée sur la côte du Languedoc Roussillon".