Decazeville. Plusieurs rendez-vous programmés avec l’Aspibd

À la suite de l’assemblée générale et du bilan de l’année écoulée, les dirigeants de l’Aspibd se sont projetés vers les mois à venir et les animations.

Le nouveau bureau de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel du Bassin de Decazeville-Aubin a coché plusieurs dates sur l’agenda des rendez-vous.

Les "afters" du festival Mines de jazz, avec lequel l’association tisse un solide partenariat, se sont très bien déroulés, les participants apprécient énormément le décor qu’offre l’espace muséal.

Pour la Nuit des musées, le 18 mai, l’Aspibd ouvre ses portes de 20 heures à 23 heures.

Les 24 et 25 mai, une animation autour de l’art contemporain se fera avec le collège Paul-Ramadier de Decazeville. Il est même envisagé, avec l’artiste Mme Lombard, de programmer une nocturne le 25 mai. En suivant, la compagnie Théâtron proposera au sein du musée une pièce de théâtre, le 1er juin, avec "Comité d’usine en soirée".

Autres rendez-vous à finaliser : la comédie musicale Émilie Jolie, avec le collège de Capdenac ; un concert avec une chorale, fin juin ; la collaboration à une exposition consacrée au duc Decazes, à Libourne (Gironde).

Mémoire du sol

Un projet bien avancé par ailleurs consiste au retour de l’animation "Mémoire du sol", proposée par Laurent Godart, qui avait connu un joli succès l’été dernier. Elle pourrait se dérouler fin juillet ou début août.

En outre, Jean Rudelle participera au nom de l’Aspibd à un projet scientifique et culturel du musée du Scaphandre d’Espalion. "Le travail de Jean contribue à valoriser l’image de notre association et de notre musée à l’extérieur car de nombreux scientifiques et universitaires seront présents", souffle le président Jean-Pierre Vaur.

Enfin, l’Aspibd participera comme chaque année aux Journées européennes du patrimoine, du 20 au 22 septembre, avec pour thématique "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions". Tout cela bien sûr, s’ajoute aux ouvertures et visites régulières du musée.