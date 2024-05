Pont de l’Ascension : A75, A61, A9… le trafic routier est chargé ce 12 mai, voici les heures et les secteurs à éviter pour ne pas se retrouver dans les bouchons

Retour du week-end de l’Ascension oblige, ce dimanche 12 mai, la circulation est dense sur l’ensemble du réseau routier français. Bison Futé voit rouge et noir dans le sens des retours.

Cette année, la succession du 8 mai et du pont de l’Ascension, ainsi que la fermeture des écoles durant cinq jours ont, de fait, entraîné de nombreux déplacements en France. Et du coup, du monde sur les axes routiers.

Les premières chaleurs et les températures quasi estivales ont poussé les usagers à profiter de ce long pont férié. Ce dimanche 12 mai 2024, jour des retours, va être marqué jusqu’à ce soir par d’importantes difficultés de circulation sur tous les grands axes du pays.

Rouge et noir dans le sens des retours ce 12 mai

Dimanche 12 mai est classé rouge au niveau national et noir dans le Grand-Est et le Nord dans le sens des retours. La circulation sera très difficile.

Comme le détaille Bison Futé, de manière générale, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays.

Voici les prévisions de circulation pour ce dimanche 12 mai 2024 dans le sens des retours. Document - Bison Futé

Les difficultés les plus importantes sont attendues sur la façade atlantique (N165), en région normande (A84 et A13), en Auvergne-Rhône-Alpes (A7, N205) et sur les axes desservant la côte méditerranéenne (A9, A61).

Elles seront présentes dès le milieu de la matinée et perdureront jusque très tard dans la soirée. En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10, A6 et A13.

Ces difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10).

Quels sont les axes routiers impactés ?

Aussi, Bison futé livre ces conseils en donnant les tranches horaires où il est préférable d’éviter les axes autoroutiers majeurs.

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12 h



Évitez l’autoroute A25, entre Socx et Lille, de 16 h à 18 h



Évitez l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 11 h à 16 h



Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans de 16 h à 20 h



Évitez la route nationale N157 et l’autoroute A81,

entre Rennes et Le Mans de 14 h à 19 h



Évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 16 h à 18 h



Évitez l’autoroute A10, entre Niort et Poitiers, de 13 h à 16 h



Évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Orange de 11 h à 13 h et entre Orange et Lyon, de 12 h à 21 h



Évitez l'autoroute A9 entre l'Espagne et Narbonne de 13 h à 18 h et entre Montpellier et Orange, de 15 h à 17 h



Évitez l'autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 15 h à 19 h



A75 : le groupe Facebook des utilisateurs de l'A75 font état de ralentissements



: le groupe Facebook des utilisateurs de l’A75 font état de ralentissements Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11 h à 23 h

Prudence sur les routes

Prudence sur la route et dans vos comportements. Pensez à bien respecter les distances de sécurité, la limitation de vitesse et à mettre votre clignotant lorsque vous vous apprêtez à doubler.