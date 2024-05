Tennis : pour Meryl Genevrier, "Capdenac est une belle opportunité pour progresser"

Cette saison, l’équipe du Bassin s’est renforcée avec l’arrivée de Meryl Genevrier, 18 ans, qui sera de la partie pour la réception de Cagnes-sur-Mer à partir de 9 heures, dimanche 12 mai, pour la troisième journée du championnat de France interclubs. Entretien.

Avant de rejoindre Capdenac et l’Aveyron, cette saison, c’est sur les courts de Bourgogne que vous évoluiez.

Oui, je suis né et j’ai grandi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). J’ai 18 ans et suis en terminale avec pour projet d’entrer dans une université américaine pour, plus tard, travailler dans une marque de tennis, j’ai déjà des contacts. Ou si je venais à percer dans le tennis, pourquoi pas devenir pro.

Le tennis a-t-il toujours été présent dans votre vie ?

Dès mes 4 ans j’étais sur les courts, toute ma famille joue au tennis. Je jouais au club du village et pour progresser, à l’âge de 8 ans, mon père m’a inscrit au club de Gueugnon, plus adapté à ma formation.

Et quels ont été vos principaux succès ?

À 13 ans, j’ai gagné le championnat départemental de Saône-et-Loire en jeune, puis en senior. J’ai aussi fait les préqualifs aux Petits As. En junior, j’ai remporté quelques tournois, puis un ITF en Martinique avec mes premiers 2 600 points. L’an dernier, j’ai joué avec les 32 meilleurs jeunes à Roland-Garros. Et actuellement, je suis classé 1/6.

Comment un Parodien de naissance, venu de Bourgogne, se retrouve-t-il au club de tennis de Capdenac ?

Ce sont des circonstances particulières. D’abord le côté affectif avec mon oncle, dirigeant au club de Capdenac. J’ai découvert le village surtout en août, et en septembre, j’ai fait le tournoi du club que j’ai perdu en demi-finale. Cela m’a permis de discuter avec les dirigeants pour jouer en Nationale, car à Gueugnon, je faisais partie de l’équipe II. Et Capdenac est une belle opportunité pour progresser.

Êtes-vous satisfait de ce choix, aujourd’hui ?

Complètement ! L’ambiance est cool entre joueurs. Tout le monde a facilité mon intégration. Pour les matches, j’arrive à Capdenac le vendredi.

Quel a été votre ressenti après la première journée en N3 ?

J’étais satisfait. J’ai gagné mon simple en tant que joueur N° 1 et malgré la défaite (4-2), j’ai le sentiment qu’on n’est pas passé très loin d’un bon résultat. Notre objectif est le maintien et cela va se jouer jusqu’à la dernière rencontre. Les six équipes sont très proches mais nous avons un petit avantage. On reçoit encore deux autres fois (après la victoire 4-2 contre Châteaurenard, dimanche 5 mai) : Cagnes-sur-Mer (dimanche 12 mai à partir de 9 heures) et Meudon (le 12 juin).