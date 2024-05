Rodelle. Belle finale de la coupe Braley féminine

Dimanche dernier, par un temps idéal les équipes Union haut Lévézou et Sport foot 88 (Baraqueville) se sont rencontrés pour la finale des réserves de la coupe Braley sur le terrain en excellent état de Bezonnes (commune de Rodelle).

Un nombreux public (plus de 350 personnes) avait fait le déplacement pour soutenir leur équipe. Tout le staff autour de Pierre Bourdet était présent même Arnaud Viala (président du département) soutient du Haut Lévezou, au côté des bénévoles les coprésidents Gérard Soulié et Aline Chaomleffel de Rodelle ainsi que Enzo Braley comme partenaire, fidèle soutien, qui se sont démenés pour rendre la fête la plus joyeuse, festive et dans la bonne humeur. Une rencontre où l’équipe de sport foot 88 a dominé pour un résultat sans appel de 5 à 1. Cependant, au final la bonne humeur régnait avec fouace et boissons offert par l’entreprise Bralaey a clôturé cette belle rencontre.