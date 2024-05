Comps-la-Grand-Ville. Bilan : l’entente Sport quilles réalise de belles performances

Pour cette saison 2024, le bureau du comité directeur reste inchangé comme l’année précédente. Président : Routhe Bastien, co-président : Gaubert Joris, trésorier : Bousquet Didier, trésorier adjoint : Boissonnade Gérard, secrétaire : Alvernhes Davy.

Le club compte 25 licenciés séniors masculins et cinq équipes engagées dans les différentes compétitions départementales, à savoir :

Ligue : équipe Gaubert (Essor C) = 6e, a seulement 36 quilles de la 3e place. District Céor-Lagast : Equipe Boissonnade en 1re série = 5e, a seulement 24 quilles de la 2e place. Equipe Bouzat en 2e série = 1re du championnat. Equipe Schaab en 2e série = 8e. Equipe Cayron en 3e série = 4e, a seulement quatre quilles de la 3e place 4 équipes du club ont été représentées en compétition régionale en coupe d’Occitanie pour la saison 2024, deux résultats probants sont à souligner, l’équipe Boissonnade a pu se hisser jusqu’en 16e de finale en s’inclinant 203 à 187 contre l’équipe Pradalier du club d’Inières évoluant en Excellence (plus haut niveau départemental et national).

A noter que l’équipe Schaab est toujours en lice en coupe CSR, elle disputera les phases finales le dimanche 19 mai au terrain de Sébazac.

Cette saison le club a pu organiser deux manches dans son district Céor-Lagast (la première le 21 avril et la deuxième le 5 mai). Le terrain de Comps à Laburguière a pu accueillir les 1res séries / 2e séries / 3e séries ainsi que les équipes jeunes et séniors féminines.

Plus de 300 personnes étaient présentes sur chacune des deux manches pour la pratique de ce sport national en Aveyron. Le soleil ainsi que la qualité du terrain ont pu permettre deux merveilleuses journées tant au niveau de l’organisation que de la tenue des compétitions.

En espérant que les équipes du Sport Quilles Cassagnes-Salmiech-Comps pourront cette année encore remporter un trophée ou effectuer un podium dans leurs catégories respectives.

Rendez-vous le dimanche 26 mai au terrain de quilles de Réquista pour en savoir davantage sur le classement des équipes.