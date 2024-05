CARTE. JO de Paris 2024 : la flamme olympique est en Occitanie, à quelle heure et où voir passer le relais à Millau ce lundi 13 mai matin ?

La flamme olympique entre en Occitanie ce lundi 13 mai pour la première fois. C'est l'Aveyron qui a les honneurs de la recevoir en premier dès 8 h.

On y est ! La flamme olympique qui poursuit sa route jusqu'à Paris où elle est attendue le 26 juillet, fait son entrée en Occitanie ce lundi 13 mai 2024.

Et c'est en Aveyron, à Millau, que la torche démarre son périple ce lundi matin avant de filer droit sur l'Hérault, en passant d'abord à Sète, puis ensuite à Montpellier.

Où la circulation est interdite à Millau ?

Dans le centre de Millau, voici toutes les zones qui sont interdites à la circulation de 7 heures à 10 heures :

boulevard du Viaduc de Millau entre le chemin rural n°51 des Devezots et l'Aire du Viaduc de Millau

boulevard Emile-Lauret, sauf l'impasse Jules-Merviel et le rond-point des Stades

contre allée boulevard Emile-Lauret à la sortie du centre commerciale

rue Etienne-Delmas

chemin du Stade au débouché sur la rue Etienne-Delmas

rue Lucien-Coste au débouché sur la rue Etienne-Delmas

allée de la Sérénité au débouché sur la rue Etienne-Delmas

rue de Paulèle au débouché sur le rond-point de Cureplat

avenue Gambetta au débouché sur le rond-point de Cureplat

rue du 19-mars-1962 au débouché sur le rond-point de Cureplat

avenue de l'Aigoual entre le giratoire du Confluent et le rond-point de Cureplat

boulevard Pierre-Bousquet

rue du Rajol au débouché sur le boulevard Pierre-Bousquet

rue du Champ-du-Prieur au débouché sur le boulevard Pierre-Bousquet

rue de la Saunerie au débouché sur le boulevard Pierre-Bousquet

Les zones interdites à la circulation de 6 heures à 11 heures :

boulevard Richard entre la rue Désiré- Mazars et la place Frédéric-Bompaire

place Frédéric-Bompaire

rue Louis-Blanc entre la rue de la Tannerie et la place Frédéric-Bompaire

boulevard de l'Ayrolle

rue Saint-Martin au débouché sur le boulevard de l'Ayrolle

passage des Concierges au débouché sur le boulevard de l'Ayrolle

rue de l'Ancienne-Tour au débouché sur le boulevard de l'Ayrolle

rue de la Liberté entre la rue Lion d'Or et le boulevard de l'Ayrolle

place du Mandarous

boulevard de Bonald entre le boulevard Sadi-Carnot et la place de Mandarous

avenue Jean-Jaurès entre la rue Alfred- Guibert et la place de Mandarous

parking de la Tine au débouché sur l'avenue Jean-Jaurès

rue du Sacré-Coeur au débouché sur l'avenue Jean-Jaurès

rue Ferrer

rue Jean-François-Alméras au débouché sur l'avenue Jean-Jaurès

avenue de la République entre l'avenue Alfred-Merle et la place de Mandarous

Où et comment voir le relais ?

Le relais en ville va s'élancer du complexe sportif Alice-Milliat à 8 h 40. Il va remonter par le quai Sully-Challiès à 9 h, pour arriver sur la place du Mandarous à 9 h 30 en passant par le boulevard de l’Ayrolle.

Au programme de la journée :

8 h : passage de la flamme olympique sur le Viaduc de Millau (accès interdit au public)



passage de la flamme olympique sur le Viaduc de Millau (accès interdit au public) 8 h 40 : départ de la flamme olympique du complexe sportif Alice-Milliat (centre aquatique)



départ de la flamme olympique du complexe sportif Alice-Milliat (centre aquatique) 9 h : passage de la flamme sur le quai Sully-Chaliès



passage de la flamme sur le quai Sully-Chaliès 9 h 30 : arrivée de la flamme sur la place du Mandarous



arrivée de la flamme sur la place du Mandarous 10 h-11 h 30 : spectacle réservé aux scolaires



spectacle réservé aux scolaires 16 h-18 h : diffusion sur grand écran du relais de la flamme



diffusion sur grand écran du relais de la flamme 18 h-19 h 30 : spectacle des écoles de danse locales, démonstration de gymnastique (SOM Hirondelle) et show sportif spectaculaire sur une grande scène déployée sur la fontaine du Mandarous



spectacle des écoles de danse locales, démonstration de gymnastique (SOM Hirondelle) et show sportif spectaculaire sur une grande scène déployée sur la fontaine du Mandarous À partir de 19 h 30 : rues en fête (produits locaux, bodégas, ambiance musicale et spectacles de rue) sur le boulevard de Bonald



rues en fête (produits locaux, bodégas, ambiance musicale et spectacles de rue) sur le boulevard de Bonald 21 h 30 : grand spectacle de feu sur la scène du Mandarous

L’A75 fermée entre Aguessac et La Cavalerie

Il n’est fermé que pour la course du Viaduc. Passage de la flamme olympique oblige en Aveyron, le viaduc de Millau sera entièrement fermé à la circulation ce 13 mai matin pour qu’il puisse être traversé par l’emblème des Jeux. Ce jusqu'à peu près 9 h.

Comme un écho à son vingtième anniversaire en décembre. Aussi, sur l’A75, l’aire du Viaduc sera fermée aux véhicules et aux piétons dans la nuit du 12 au 13 mai. Il en sera de même pour le parking extérieur de l’aire (parking de la chapelle de Brocuéjouls). L’A75, elle est également fermée depuis dimanche, minuit, entre l’échangeur d’Aguessac et celui de La Cavalerie. Pensez bien à prendre vos dispositions.

Le Viaduc interdit à la circulation entre 7 h et 9 h

Lundi 13 mai, le viaduc de Millau est fermé à la circulation entre 7 h et 9 h du matin. C’est à 8 h que les cinq premiers porteurs de la flamme olympique qui auront l’honneur de fouler le tablier de l’ouvrage apparaîtront se relayant tour à tour. La circulation reprendra ensuite progressivement à partir de 9 h 15, heure de réouverture de l’A75 et de l’aire du Viaduc.

Les poids lourds, quant à eux, seront stockés entre les échangeurs 44.1 et 45 dans le sens Nord-Sud, et entre les échangeurs 46 et 47 dans le sens Sud-Nord. Cette nasse évacuera progressivement à compter de 8 h 50.

Comment se rendre à Millau

Plusieurs déviations seront mises en place pour pouvoir se rendre jusqu’à Millau et sortir de la ville. Par exemple, si vous souhaitez aller à Rodez ou regagner l’A75 (Nord), il sera possible d’emprunter la D911.

Pour aller à Creissels, vous pourrez passer par l’avenue de Calès. Si vous arrivez, ou vous rendez, à Aguessac et dans la vallée du Tarn, il faudra prendre la route par l’avenue Edouard Alfred- Martel.

Pour prendre la direction du causse Noir et de la vallée de la Dourbie, il faudra faire un détour par Aguessac, avant de pouvoir rejoindre l’itinéraire à la sortie du Pont de Cureplat (fermé), en passant par le rond-point situé en face du café-resto Le Pic-Vert. Enfin, pour prendre la direction de Montpellier ou de Saint-Affrique et Albi, il suffira de traverser le Pont Lerouge avant de changer d’itinéraire selon votre destination.

Où stationner ?

Lors du passage de la Flamme, la circulation de tous les vélos, trottinettes, et autres engins de mobilités douces sera interdite le long de la RD 809, à Gourg de Bades, sur le quai Sully-Chalies, boulevard de l'Ayrolle et sur le Mandarous.

>> Téléchargez le plan de circulation

Le pont de Cureplat et le pont du Larzac seront également interdits aux piétons et aux vélos de 8 h 40 à 9 h 30.