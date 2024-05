CARTE. Météo : crues, vent, orages, pluie… un département vire à l’orange, 39 restent en jaune

40 départements sont, en tout, placés en vigilance ce lundi 13 mai 2024. L’un d’entre eux vire à l’orange.

Une large partie du pays, composée de 40 départements, est en vigilance selon le dernier bulletin de Météo France, ce lundi 13 mai 2024. Et l’un d’entre eux a viré à l’orange.

Le Calvados face aux crues

Ce lundi, c’est le département du Calvados qui est placé en vigilance orange face au risque de crues. C’est donc le seul territoire qui doit composer avec ce niveau d’alerte. Il est d’ailleurs bien isolé puisqu’il faut se rendre dans le Finistère pour retrouver trace d’un secteur concerné par une alerte, mais de niveau jaune donc.

40 départements sont en vigilance ce lundi 13 mai 2024, un seul est en orange. Météo France - Capture d'écran

Plusieurs motifs à surveiller

Les 39 départements qui sont en vigilance jaune le sont pour d’autres motifs : le vent, les orages, et la pluie. Le second phénomène impacte la très grande majorité des secteurs mentionnés, 38 au total. Six doivent également surveiller la pluie, et quatre le vent.

L’Occitanie impactée

La région Occitanie est touchée par la vigilance jaune activée ce lundi 13 mai 2024. Quatre de ses 13 territoires doivent surveiller un ou plusieurs motifs. Voici lesquels :