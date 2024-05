Rieupeyroux. Ciné rencontre : "Le monde est à eux"

Samedi 25 mai, l’espace culturel Gilbert-Alauzet et l’association Rencontres à la campagne proposent une soirée ciné-rencontre. Elle débutera à 21 h par la projection du documentaire "Le monde est à eux" et sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur Jérémie Fontanieu, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix de Drancy (Seine-Saint-Denis), en Réseau d’éducation prioritaire (REP).

Depuis 10 ans il applique sa méthode "Réconciliations", en créant un dialogue qui permette aux élèves et aux parents de retrouver confiance dans le système scolaire.

Tourné par les élèves et leurs deux professeurs principaux, Jérémie Fontanieu et David Benoît durant une année scolaire, le film suit ce parcours d’équipe inspirant qui leur permet de découvrir leurs potentiels et de s’ouvrir de nouveaux horizons ; l’histoire d’une classe d’un lycée de banlieue qui propose une méthode pédagogique collective.

Basée sur une alliance entre les élèves, leurs parents et les professeurs, elle affiche 100 % de réussite au baccalauréat depuis maintenant cinq ans.