Salles-Curan. Colette Roland remporte le prix pour l’anniversaire des Printanières

Le magasin RAGT Maison-Jardin, route de Millau, organisait comme chaque année l’anniversaire des Printanières.

Cette année, un jeu de devinette était proposé à la clientèle : évaluer le prix de la brouette exposée près de l’entrée. Certains ont fait tout le tour du magasin pour s’approcher au plus près du montant de 241,67 € mais c’est Colette Rolland qui a remporté le lot en l’estimant au plus près 241,12 €, soit la date de naissance de sa petite-fille Julia (12/1/24) ! Samedi, Nadine et toute l’équipe de la RAGT étaient heureux de lui remettre la brouette remplie de vin, foie gras, charbon, sécateurs, gâteaux de noix, savon noir, piège à guêpes et autres produits aussi utiles que fantaisistes.