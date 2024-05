La Loubière. Corentin "sans peur et sans reproche"

Le jeune Lioujacois Corentin Fontanaud était connu pour son parcours scolaire à l’école communale et surtout pour son parcours de sportif entamé par le football, le tennis de table et le moto-cross qu’il a pratiqués successivement avec réussite. Son tempérament de gagneur invétéré n’avait pas laissé transparaître celui d’un potentiel guerrier. C’est pourtant pour faire honneur aux préceptes des chasseurs alpins "sans peur et sans reproche" que ce jeune homme "de fer et d’acier" a choisi de s’engager pour cinq ans au 7e bataillon de Varces. Après une âpre période de formation en haute altitude, qu’il a supportée valeureusement, il s’oriente maintenant vers une spécialisation de tireur de précision. Lors de la récente célébration de l’armistice, c’est avec fierté et en présence de toute sa famille que Corentin a côtoyé, en fier soldat, les Anciens combattants et les représentants du conseil municipal.