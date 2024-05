Coubisou. De chaleureuses retrouvailles à la Maison de la Paix

Dans les années 1990-2012, des ateliers de peinture sur soie s’étaient mis en place à Estaing. Cet art, très ancien, a permis à des peintres amatrices de la cité de créer de superbes motifs sur cette fibre naturelle.

La peinture sur soie s’est développée comme un art créatif et de loisirs et s’est renouvelée au fil du temps. A l’atelier d’Estaing, un petit groupe de dames se retrouvait autour de leur professeur, Eugénie Vigouroux. Couturière et peintre sur soie, elle a su transmettre sa passion aux élèves, ravies de réaliser de magnifiques motifs colorés. Avec ses conseils avisés, paysages, fleurs, oiseaux, motifs religieux, aquarelle… ornent foulards, tableaux, vêtements. Certaines de ces œuvres, colorisées par Colette Laveine, sont à découvrir à la Maison de la Paix aux côtés des calligraphies de Xavier Piton jusqu’au 18 mai.

C’est ainsi que l’association Concorde et Paix Estaing a eu l’heureuse idée de réunir une ancienne élève et son institutrice pour un moment de retrouvailles. Ce chaleureux rendez-vous quelques années plus tard a été fort en émotion et des larmes de bonheur ont surgi dans les yeux de ces anciennes connaissances qui aujourd’hui ont passé leurs… 80 printemps. C’était l’occasion de se remémorer les cours de cet atelier et le partage d’un art grâce à l’intervention d’Eugénie Vigouroux. Durant la pause méridienne ce samedi 11 mai, il y avait de la joie et du bonheur à la Maison de la Paix.