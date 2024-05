DIRECT. JO de Paris 2024 : la flamme olympique arrive à Millau et en Occitanie ce lundi, vivez ce moment exceptionnel avec nous

Les conséquences sur la circulation

Sans surprise, cet événement a des répercussions sur le trafic routier. Depuis 7 heures, le viaduc de Millau est fermé à la circulation. Et ce, jusqu'à 9 heures. La circulation reprendra ensuite progressivement à partir de 9 h 15, heure de réouverture de l’A75 et de l’aire du Viaduc.

S'agissant des poids lourds, ils sont stockés entre les échangeurs 44.1 et 45 dans le sens Nord-Sud, et entre les échangeurs 46 et 47 dans le sens Sud-Nord. Cette nasse évacuera progressivement à compter de 8 heures 50.