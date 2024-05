En Belgique, la ville d'Anvers distribue des arbres gratuitement pour mieux végétaliser les espaces urbains

(ETX Daily Up) - La cité du diamant multiplie les initiatives pour végétaliser son espace urbain et entend confier cette tâche à ses habitants. Anvers ambitionne d'en faire de vrais jardiniers urbains en leur distribuant des arbres gratuitement !

En cette saison des plantations de plants de tomates et de basilic indispensables aux prochaines recettes estivales, la ville d'Anvers en Belgique entend donner une autre envergure à la main verte de ses habitants. La municipalité belge leur met à disposition pas moins de 2.000 arbres, et ce gratuitement. Il s'agit tout simplement de piocher parmi vingt espèces proposées et de choisir sa préférée pour la planter dans son jardin. Il peut aussi bien s'agir d'un arbre de deux mètres de haut que des arbustes ou des arbres à la taille réduite. La cité du diamant a publié un guide spécifique pour que chacun puisse opter pour l'arbre qui correspond à son lopin de terre. Il est présenté sous la forme d'un questionnaire qui cible le plus efficacement les besoins des habitants. Aussi, la mairie rappelle les dispositions réglementaires à respecter pour éviter toute nuisance avec le voisinage.

Cette initiative s'inscrit dans un vaste plan intitulé "Quartier fleuri" visant à végétaliser l'espace urbain. Elle doit se dérouler jusqu'au 30 septembre prochain et consiste à passer commande en ligne via le site de la mairie.

L'objectif est de garnir les jardins privés pour plusieurs raisons. La municipalité d'Anvers souhaite non seulement augmenter la biodiversité de son périmètre urbain, mais aussi installer des zones ombragées au sein même de la ville pour apporter des zones de fraîcheur utiles au moment des étés caniculaires. Par ailleurs, Anvers entend réguler le niveau des nappes phréatiques de cette manière tout en espérant aussi améliorer la qualité de l'air.

Anvers ne se contente pas de distribuer des arbres pour rendre sa ville plus verte. Elle propose aussi à ses habitants des dispositifs végétaux tels que des guirlandes d'herbe à accrocher sur les façades des maisons. Par ailleurs, une aide financière a aussi été mise en place pour que les Anversois acquièrent des barils de récupération d'eau à utiliser pour l'arrosage de leur jardin.