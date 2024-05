Football : un premier club est officiellement relégué en Ligue 2, quelles équipes pourraient l’accompagner ?

La 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 a livré de gros enseignements concernant la lutte pour le maintien, ce dimanche 12 mai 2024.

Le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1 a été fort en enseignements au sujet de la lutte pour le maintien. Un combat qui est sans doute observé de près par le Rodez Aveyron football, soucieux de savoir qui seront les relégués en Ligue 2 pour la saison 2024-2025… mais aussi qui occupera la 16e place au soir du 34e acte, dans le cadre d’une potentielle (très) bonne surprise sur le Piton.

Clermont relégué

Battu à domicile contre Lyon (0-1), le Clermont Foot 63 est le premier club à officialiser sa relégation en Ligue 2 BKT. Avec 25 points en 33 matchs, les Auvergnats, derniers, en comptent quatre de retard sur Metz, 16e et actuellement barragiste. Il sera donc impossible pour les hommes de Pascal Gastien de refaire leur retard. Promu dans l’élite du football français pour la première fois en 2021, le CF63 retrouve le deuxième échelon.

Lorient espère un exploit

De son côté, Lorient, battu à Marseille (3-1), était officiellement relégué jusqu’aux derniers instants de ce multiplex. 17es et distancés de six points par Metz, les Merlus survivent encore grâce à Strasbourg, qui a renversé le FCM pour s’imposer au finish (2-1). Résultat des courses : Lorient est 17e avec 26 points, et Metz 16e avec 29 points.

Mais Lorient, qui reçoit Clermont lors de la dernière journée, compte une différence de but assez défavorable (-28 contre – 21) : pour fuir la descente directe, il faudrait donc que les partenaires de Benjamin Mendy cartonnent les Auvergnats, et que Metz, de son côté, perde avec un gros écart face au PSG, qu’il accueille dimanche soir. Le cas échéant, les hôtes du Moustoir enverraient les Messins en Ligue 2 et deviendraient barragistes.

Metz pour un barrage ?

Dans l’optique d’un potentiel barrage face à une équipe de Ligue 1 (bien qu’il y ait deux matchs à remporter d’abord), c’est le classement qui intéresse le plus le Rodez Aveyron football. Metz est actuellement 16e du championnat et donc, virtuellement, barragiste. La bande de Georges Mikautadze est un petit peu dans le même cas que Lorient : à trois points du Havre, 15e, elle peut lui chiper sa place… à condition d’un petit miracle.

En effet, l’écart en termes de différences de but est encore plus grand (-21 pour Metz, – 10 pour le Havre). Les Lorrains doivent donc battre Paris avec un sacré écart, et espérer que Le Havre chute très lourdement à domicile contre Marseille. Si cela se produit, Metz serait sauvé et les Havrais disputeraient le barrage.

D’autres possibilités ?

Le Havre, Metz et Lorient sont les trois dernières équipes pour qui la mission survie représentera un enjeu lors de la dernière journée du championnat. Clermont est donc mathématiquement relégué, et de son côté, Nantes a validé son maintien malgré sa défaite à domicile contre Lille.

Si la Ligue 2 livrera le verdict de son championnat au soir du vendredi 17 mai avant les barrages, il faudra donc attendre 48 heures pour sa grande soeur : elle fermera son exercice 2023-2024 le dimanche 19 mai.