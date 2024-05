Réquista. Génération mouvement multiplie les projets

Le lundi 6 mai le conseil d’administration Génération mouvement Réquista/Saint-Jean-Delnous/ Connac s’est réuni pour faire le bilan des actions passées et à venir. Le repas "Pieds de cochons" à Durenque, a été apprécié à l’unanimité.

Le 16 mai les Dicos d’or, à Lédergues à 14 h, avec 10 inscrits du club. Le 17 mai la sortie d’un jour à Figeac mènera les aînés à connaître les écritures du monde au musée Champollion et tout sur les plats cuisinés de Raynal et Roquelaure. Le jeudi 27 juin, le pique-nique se prépare. Cette année, il est offert par le club et les inscriptions seront prises jusqu’au 15 juin.

Chacun doit apporter ses couverts et sa chaise. Le vendredi 28 juin, fête de l’Amitié à Ceignac par covoiturage. Au programme rando ou visite de site, repas et un spectacle. Inscriptions prises fin mai avec précision sur le tarif.