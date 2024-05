Calmont. "Grandir c’est vieillir et vieillir c’est grandir"

Cette année, l’ensemble des élèves de l’école Marie-Emilie de Ceignac se sont inscrits pour participer au "Prix Chronos de Littérature". Tout au long de l’année "les papis et mamies jurés" volontaires de notre école sont venus en classe partager un temps de lecture et d’échanges autour d’albums sélectionnés. Ces ouvrages avaient pour thème les relations entre les générations, la transmission du savoir, les parcours de vie et la sensibilisation au fait que "Grandir c’est vieillir et vieillir c’est grandir".

De belles histoires à l’origine de débats touchants et très enrichissants pour l’ensemble des participants. Au terme de ces rencontres, le mardi 7 mai, les enfants ainsi que l’ensemble des participants ont été invités à voter pour le livre qu’ils ont préféré dans chaque catégorie. "Nous avons procédé à l’élection avec nos bulletins de vote ainsi que nos cartes électorales, expliquent les adultes impliqués dans cette démarche. Cela a permis de montrer aux enfants l’organisation ainsi que le déroulement d’une élection et l’importance du devoir citoyen pour chacun."

De biens beaux souvenirs qui ont permis à tous de réfléchir pour faire évoluer les regards sur la place des aînés dans la société et dans la vie de tous les jours.