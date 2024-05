Ivres, ils voulaient prolonger le rêve olympique : quatre jeunes surpris à bord du Belem, en pleine nuit

Il avait amené la flamme olympique sur le Vieux-Port de Marseille le 8 mai : le Belem a, quelques jours plus tard, reçu une visite qui n’était pas prévue dans son programme…

Il avait été la star du 8 mai lors de son arrivée sur le Vieux-Port : le Belem, ce trois-mâts qui a fait résonner les Jeux olympiques sur la Méditerranée, est, depuis, amarré dans le Grand port de Marseille. Et il a reçu une visite qui n’était pas prévue au planning, dans la nuit du 12 au 13 mai…

Quatre jeunes gens ivres

Comme le révèle La Provence, quatre étudiants d’une vingtaine d’années ont été surpris à bord, dans la nuit de dimanche à lundi. C’est le second du navire qui est tombé sur le quatuor en train de fouiller la cabine du capitaine. Et à en croire nos confrères, les jeunes gens avaient un petit peu trinqué avant de grimper dans le Belem, eux qui avaient quitté quelques instants plus tôt une soirée sur le Rooftop des Terrasses.

Placés en garde à vue

Les quatre personnes, deux hommes et deux femmes, interpellées par des équipages de police, ont été placées en garde à vue. Le préfet de Police Colliex a été informé de cette intrusion et s’est rendu à bord du Belem ce lundi matin. Comme le rappellent nos confrères, le navire figurait parmi les sites les plus surveillés et sécurisés au monde en marge de son arrivée sur la cité phocéenne. Des visites du public avaient été ouvertes depuis, mais celle-ci ne figurait pas à l’agenda…

La flamme poursuit son parcours

De son côté, la flamme olympique continue de parcourir la France. À Millau ce 13 mai, elle poursuit sa route du côté de l’Hérault.