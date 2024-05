"J’ai fait le tour de l’Occitanie avec ma voiture et j’ai trouvé mon bonheur" : le Millavois Adrien Bonnemayre régale Chez Bobonne à Toulouse

Après une carrière dans la grande distribution, le natif de Millau, en 1993, vient d’ouvrir cette enseigne épicerie-caviste dans la Ville rose, rue du Taur, valorisant des produits d’Occitanie.

Entre la place du Capitole et la très visitée basilique Saint-Sernin. A deux pas aussi du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) et de la faculté de l’Arsenal. La position est donc stratégique, avec des étudiants, des touristes, des habitants du quartier et des personnes de passage pour leur travail avec énormément de bureaux. La rue du Taur est ainsi une des plus fréquentées de Toulouse. Sans conteste une des plus vivantes...

Au 52 de la rue du Taur

C’est là, au numéro 52, qu’Adrien Bonnemayre a ouvert, en fin de semaine dernière, Chez Bobonne, estampillée épicerie-caviste. Dans 40 m2, dont 30 m2 de vente (le reste est dédié à la cuisine et aux sanitaires), il peut accueillir, pour une consommation sur place, dix-huit personnes à l’intérieur (quinze assises, trois debout) et douze en terrasse.

Le concept de départ, imaginé voilà trois ans, était "de servir des planches par régions". Il a évolué : "Je voulais travailler en direct avec des producteurs, sans faire appel à des grossistes. J’ai fait des salons et je me suis rendu compte que mon projet était trop ambitieux, trop coûteux surtout au niveau des livraisons des produits". Du coup, il s’est recentré sur "des pépites issues de la région". Il confirme : "J’ai fait le tour de l’Occitanie avec ma voiture et j’ai trouvé mon bonheur".

En Aveyron, il a craqué, en particulier, pour les bières (deux en pression et trois en bouteilles) B12 à Onet- le-Château, les sirops, le pastis, les eaux-de-vie et la gentiane de l’Aubrac de Marius Bonal, les escargots du Domaine d’Hélix à Maleville, ainsi que les fromages de la ferme de La Blaquière à Verrières, de Gabriel Coulet et Vernières à Roquefort, de Jeune Montagne à Laguiole et, enfin, de la coopérative de Thérondels. Sa carte aura donc de forts accents aveyronnais ! Pas de vins ? "Pas pour l’instant", précise-t-il. En revanche, il a lancé une cuvée Chez Bobonne avec un rouge et un blanc, baptisés, respectivement, Les bons vivants et Le passionné.

Sur place ou bien alors à emporter, les clients qui pousseront la porte du 52 rue du Taur trouveront des fromages (dans une vitrine statique idéale pour leur durée de vie), des glaces artisanales, de la charcuterie, des huîtres, des escargots... Mais également des sandwiches, froids ou chauds. Lors des soirées du vendredi et du samedi (fermeture à minuit), ils pourront savourer en même temps, sur deux écrans, les matches de rugby.

Un tour du monde en sac à dos avec un pote

Adrien Bonnemayre est né à Millau, en 1993, d’un père millavois, qui possédait trois salons de coiffure dans la cité du gant (deux ont été vendus après son décès et le troisième a été repris sa fille), et d’une mère originaire de La Canourgue. Il a grandi dans la sous-préfecture sud-aveyronnaise, avec une scolarité classique. En classe de 3e, il a visité l’école hôtelière de Saint-Chély-d’Apcher. Sans donner suite mais, visiblement, il avait déjà la cuisine dans un coin de sa tête...

Après son bac série ES décroché au lycée Jean-Vigo de Millau, il a rejoint Toulouse et l’IUT Paul-Sabatier pour un DUT marketing et techniques de commercialisation, et un stage de trois mois avec la mairie de la Ville rose au Sénégal, précisément à Saint-Louis avec laquelle elle était jumelée. Il a assuré la commercialisation d’un projet de séchoir solaire à poissons afin, notamment, "d’améliorer les conditions de travail des femmes".

A son retour, il a travaillé durant quatre mois à l’aire d’autoroute du Larzac : "Pour gagner l’argent nécessaire à un tour du monde de six mois en sac à dos, avec un pote. C’était notre rêve avant d’entrer dans la vie active". Le rêve est devenu réalité et Adrien Bonnemayre a ensuite intégré l’IAE, une école universitaire de management, à la fac de l’Arsenal à Toulouse. Durant sa licence en gestion, il a donné naissance à Iti Tour, "un guide de voyage numérique qui avait pour but d’aider, gratuitement, les touristes à organiser leurs voyages en France". "Faute de temps", il a fermé cette start-up en décembre.

Passé par la grande distribution, chez Casino, à Vitry

Après son master en gestion marketing, avec une option chef de produit en deuxième année et un stage chez Carrefour, au siège à Massy, en charcuterie, il a été recruté par Casino, pour l’épicerie sucrée. Basé à la centrale d’achats à Vitry, il a passé deux années comme category manager, avant de revêtir la tenue de chef de produit jusqu’en mai 2023.

Il a alors traversé la planète, le 12 mai, pour souffler ses trente bougies aux Philippines, terre natale de sa compagne, avec un séjour de plusieurs mois en Asie. En septembre, il était temps pour lui de mettre Chez Bobonne sur orbite. Pourquoi ce nom ? Il attendait la question : "C’était mon surnom chez Casino. J’ai trouvé ça convivial et les gens s’en souviendront".

Comme ils remarqueront la collection de maillots de rugby accrochés aux cimaises. Formé à Millau, Adrien Bonnemayre a l’ovale pour passion, portant la tunique, en cadet et junior, de l’entente Sud-Aveyron, puis, en senior,de Millau, du Tuc en Honneur, de Vitry, toujours en Honneur pendant six saisons. Le talonneur porte désormais les couleurs de La Saudrune, comme joueur (il a défié Rodez en Fédérale 3 !) mais aussi en tant qu’arbitre.

Situé 52 rue du Taur, à Toulouse, Chez Bobonne est ouvert du lundi au jeudi de 10 h 30 à 22 heures, le vendredi et le samedi jusqu’à minuit.