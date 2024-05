Judo : Lucie Guibert se qualifie pour les championnats de France

Encore un podium pour Lucie Guibert à la compétition d’Occitanie senior 3e division, à Mèze, en – 52 kg. Une médaille de bronze synonyme de qualification au championnat de France à Villebon-sur-Yvette, le 9 juin prochain. Un bel exploit de Lucie qui concrétise sa belle saison en se surclassant chez les séniors alors qu’elle n’est que junior 2e année. À la première phase de la compétition, elle s’est alignée dans une poule de quatre. Elle a remporté son premier combat (contre une adversaire médaillée l’année dernière à la même compétition) par un kinza. Au second, elle a maîtrisé parfaitement son adversaire mais un jugement un peu sévère de sortie de tatami la prive d’une victoire.

Pour accéder à la deuxième phase, c’est-à-dire en tableau final, Lucie devait remporter impérativement le troisième combat par un ippon. Avec beaucoup de suspense et à la limite du temps réglementaire elle est parvenue à réaliser l’action décisive sur une contre-attaque. Elle s’est ainsi retrouvée en quart de finale contre une adversaire en sport étude contre qui elle a appliqué scrupuleusement les consignes du coach pour éviter les attaques puissantes de l’adversaire. Mais elle s’est fait surprendre au sol par une immobilisation et s’inclina. La compétition n’était néanmoins pas terminée pour Lucie, qui disputait un dernier combat pour la petite finale et la place de 3e. Pour son cinquième et dernier combat, elle s’est ainsi retrouvée contre son adversaire de finale de zone nord d’Occitanie, qu’elle avait battue. Il fallait donc réitérer la victoire pour obtenir le billet pour le championnat de France. Chose faite. Les arbitres l’ont désigné victorieuse unanimement par décision après avoir porté sa "spéciale", un enchaînement ippon seoi nage suivi de ko uchi gake qui n’a pas pu être validé car le temps de combat était écoulé mais qui a fait basculer la décision en sa faveur.

Belle émotion pour sa famille et amis venus l’encourager ainsi que son coach Remi Géraud qui a su la préparer physiquement et mentalement. Lucie est la septième judokate à être sélectionnée pour la phase "nationale" cette année. Un record pour le Judo Bassin Aveyron qui gravit encore une marche. Lucie affinera sa préparation au championnat de France, où tout le club sera derrière elle, en participant avec ses coéquipiers d’entraînement au Grand prix d’Occitanie, fin mai à Cahors.