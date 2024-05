Lunac. La brocante de Pentecôte en clôture des festivités de printemps

"Pentecôte à Lunac", la fête votive qui lance la saison festive dans ce petit coin de l’Ouest-Aveyron retrouve de sa superbe tant la diversité est d’actualité. Comme depuis déjà quelques éditions, la journée brocante du lundi 20 mai clôturera un week-end dense sur la place de l’église (il reste encore quelques places d’exposants, réserver à l’adresse chateaulunac@gmail.com).

Mais, en amont, vendredi 7 mai, les trois coups ont été donnés par le marché gourmand animé par Redline. En suivant, samedi 18 mai, sur le coup de 16 h 30, la course de caisses à savon battra le rappel insolite esprit festif. En soirée, apéro-grillade rythmé par la Banda Bono avant le concert Duo A2 et No Reso.

Dimanche 9 mai, lancement de la journée par le déjeuner aux tripous dès 8 h 30 avant le vin d’honneur à 11 h 30 et la nouveauté, à 15 heures, autour des épreuves de force basque. À 20 heures sera servi le repas aligot-veau d’Aveyron animé par les deux enchanteurs (réservations au 06 21 23 29 40).

Enfin, le lundi de Pentecôte et outre la brocante une randonnée pédestre débutera à 8 heures (inscriptions au 06 87 09 87 37) et une randonnée à vélo à 8 h 30 (inscriptions au 06 13 65 20 87). Et enfin, à 14 heures, aura lieu un concours de pétanque.