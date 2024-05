Onet-le-Château. La pluie n’a pas réussi à gâcher les festivités

L’averse matinale a eu raison de quelques exposants du vide-greniers, mais la fête fut tout de même belle et réussie.

Tandis que les premiers convives se pressaient pour déguster la fameuse tête de veau de Ginette, les tripoux ou encore le petit’déj sucré et ils furent au moins aussi nombreux que l’an passé, la pluie, encore elle, s’est invitée elle aussi dimanche à la fête des Costes Rouges et une belle averse a eu raison du courage de quelques exposants du vide-greniers… Ceci étant, ceux qui sont restés n’ont pas eu à le regretter, puisque le reste de la journée a été bien ensoleillé, invitant les chalands à faire les curieux. Et que dire du thé dansant ?

Ambiance conviviale

Que les danseurs endimanchés faisaient la queue bien avant l’ouverture des portes et qu’une demi-heure plus tard, la barre des 200 entrées avait déjà été allègrement franchie… Une organisation bien rodée et la réputation de Sylvie Naugès et de ses musiciens sont les deux clés de ce succès populaire. Dès les premières notes de son accordéon, la piste de danse s’est animée et n’a pas désempli de tout l’après-midi. À peine si les danseurs se sont "donné le droit" de courtes pauses pour boire un coup (d’eau, bien sûr !) ou déguster les rissoles (inclus dans le prix d’entrée). Durant plus de quatre heures, les morceaux se sont succédé dans un rythme effréné, enchaînant gigues, bourrées et autres valses pour le plus grand plaisir de tous les amateurs…

Une ambiance des plus conviviale, un moment de partage privilégié et sans aucun doute un très bon cru pour cette belle fête 2024 et surtout pour tous les bénévoles du comité des fêtes des Costes Rouges. Car ces derniers ne ménagent pas leur peine, pour qu’elle soit réussie et qui, cette année encore, ont ouvert le bal des festivités castonétoises de la plus belle des façons.