Najac. La Pyrale du buis peut faire des ravages

Un message aussi bref que lapidaire : "Attention, les pyrales sont à nouveau là dans Najac." "Paysan des arbres", comme il aime à se définir et gérant de la société "De branche en branche", Tristan Bartheye vit au quotidien avec les arbres. Aussi est-il à l’affût dès que cette chenille (le plus souvent au printemps, mais pouvant jouer les prolongations bien au-delà) s’accroche aux rameaux des buis, dont elle dévore les feuilles avec une gourmandise dévastatrice.

Cette semaine, Tristan s’est retrouvé à pied d’œuvre pour entamer sa longue croisade. Plusieurs solutions émergent dès que l’on a repéré quelques larves.

D’abord, il convient de prendre sa patience à deux mains, pour se mettre à détruire ces bestioles qui, si rien n’est fait, détruiront les buis, symboles des zones humides des gorges de l’Aveyron et des causses proches. Pour la repérer, rien de plus simple : la chenille produit des fils de soie dans l’arbuste. L’adulte se présente sous forme d’un papillon nocturne d’aspect triangulaire, couleur blanc argenté bordé de noir, d’environ 30 à 40 mm d’envergure. Il tient ses ailes à plat quand il est au repos et les redresse lorsqu’il est en activité ou dérangé.

La grande majorité des espèces de papillons nocturnes que nous avons chez nous ne se nourrissent pas à l’état adulte, pour la bonne raison qu’ils n’ont pas de trompe ou juste une trompe atrophiée. Pour la pyrale du buis, il en va autrement. C’est un papillon nocturne butineur, il se nourrit même à l’état adulte et dispose donc de beaucoup plus de temps pour pondre, d’où une prolifération exubérante.

" Le meilleur traitement naturel contre la pyrale du buis est le Bacillus thuringiensis (réf : 1571 : insecticide pyrale du buis naturel, 20 g) ", détaille le paysan des arbres. Il s’agit d’une bactérie qui, une fois déposée sur les feuilles ingérées par la pyrale du buis, s’attaquera à son système digestif, l’empêchant alors de se nourrir.

En quelques jours, elle passe de vie à trépas. Ce traitement s’utilise de mars à octobre en vaporisant bien les deux côtés des feuilles et le centre de l’arbuste. Les chenilles devraient disparaître sous deux à cinq jours…

Contact 06 89 81 33 54.