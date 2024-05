Rignac. Le manuscrit retrouvé de Marin Marais au château le 18 mai

Marin Marais, ce gambiste et compositeur français de la période baroque rendu populaire grâce au film "Tous les matins du monde" n’a pas livré tous ses secrets. Aux pièces éditées de son vivant, il faut désormais ajouter celles, inédites, retrouvées dans le manuscrit Panmure, conservé à Edimbourg, qui reprennent vie ici dans l’interprétation d’une jeune équipe de musiciens.

Bien que Marin Marais ait publié près de six cent pièces pour viole de gambe de son vivant, plus d’une quarantaine reste encore inédite. Les manuscrits existants ne comportent pas de partie de basse : celle-ci a sans doute été perdue, puisque quasiment toutes les pièces de Marais connues à ce jour en possèdent une, la plupart du temps écrite séparément. L’occasion d’approcher de nouvelles pièces de ce grand compositeur pour l’instant extrêmement peu jouées et de s’approprier d’une manière très particulière cette musique.

Les interprètes

Noémie Lenhof, viole de gambe ; Alice Trocellier, viole de gambe ; Guillaume Haldenwang, clavecin ; Nicolas Wattinne, théorbe et guitare baroque. À voir samedi, 18 mai à 20 heures au château. Informations et réservations : tarif plein = 25 € ; moins de 18 ans = 20 €.

Réservations : www.chateau-bournazel.fr/ ou par Émail : chateau.de.bournazel@gmail.com Tél. : 05 65 80 81 99 ou 06 65 54 12 42.