Toulonjac. Le village craint les inondations

Décidément, chaque année au mois de mai, notre région est abonnée aux pluies très abondantes ou aux orages. Dimanche soir 5 mai, il a plu, beaucoup plu. Lundi 6 mai matin, le maire signale un pluviomètre rempli à 61mm ! Et bien évidemment, le ruisseau coule abondamment et déborde. Les prairies situées sur les rives sont partiellement inondées. De nombreuses caves et ateliers sont envahis par les eaux de ruissellement.

Quelques recherches dans les archives citent ce capricieux petit cours d’eau. Urbain Cabrol, célèbre historien et chroniqueur villefranchois précise : "Ce ruisseau portait autrefois le nom de Véneric ou ruisseau de La Ramière. Dans tous les cas, il est bien capricieux et nous voyons que par ses inondations il a occasionné de nombreux et importants désastres." Le 23 juin 1619, vers les 9 heures du soir, le ruisseau de Véneric enfla si fort qu’il creusa les murailles des jardins, des faubourgs de Savignac et du Guiraudet jusqu’à l’Aveyron. Le 19 décembre 1725, nouvelle inondation et gros dégâts dans la ville.

Le 4 août 1729, un furieux orage éclata entre 4 et 7 heures du soir ; il venait du côté de Toulonjac et fit déborder le ruisseau de La Ramière qui : "endommagea beaucoup de champs et jardins et désola les faubourgs du Savignac et du Guiraudet, démolissant les murailles et emportant les terrains." Et plus près de nous, qui ne se rappelle l’orage du mois de mai 1969, la veille de la fête toulonjacoise où tout fut emporté, les routes coupées et comme toujours les faubourgs de Villefranche inondés.

En avril et mai 2018, de semblables inondations avaient submergé tous les environs entre Toulonjac et Villefranche et causé de gros dégâts.