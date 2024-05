Naucelle. Les chefs-d’œuvre de Marcel Pagnol déclinés en bandes dessinées

Les admirateurs de Marcel Pagnol et les passionnés de bandes dessinées vont apprécier la nouvelle exposition présentée par Naucelle Actions et la médiathèque de Naucelle, avec le soutien de la maison d’édition Bamboo. Cette expo met en lumière le génie de Pagnol à travers une série de 21 panneaux illustrant ses œuvres transformées en bandes dessinées.

L’exposition sera accessible aux heures d’ouverture habituelles de la médiathèque et permettra de découvrir une nouvelle facette des classiques littéraires tels que "La Gloire de mon Père" ou "Le Château de ma mère", adaptés avec art en BD. Les travaux présentés célèbrent non seulement l’écriture de Pagnol, mais aussi le talent des artistes contemporains qui ont réussi à transposer ses récits en un format visuellement captivant.

Un moment phare de cette exposition sera la conférence animée par le dessinateur de BD Daniel Alexandre, connu sous le pseudonyme A.Dan. Impliqué dans la création de deux albums de cette collection (Merlusse et Jazz), A.Dan partagera ses inspirations et les défis rencontrés lors de l’adaptation de ces œuvres littéraires en bandes dessinées. La conférence se tiendra le lundi 27 mai, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Naucelle.

Après son installation à la médiathèque durant l’été 2024, l’expo voyagera jusqu’à l’espace expositions de la quincaillerie locale et fera partie des attractions principales du 7e festival de BD, livres jeunesse et manga, prévu les 24 et 25 août, avec la présence d’autres auteurs impliqués dans cette collection.

Les organisateurs soulignent que "le succès de ce projet repose sur une passion partagée et un respect profond pour l’œuvre de Marcel Pagnol. Chaque planche est le fruit d’une collaboration étroite entre scénaristes et dessinateurs, tous désireux de rester fidèles à l’esprit original des récits de Pagnol".

L’entrée à la conférence est gratuite. Renseignements supplémentaires 0 565 678 265 ou par e-mail à mediatheque@naucelle.fr