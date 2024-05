Brommat. Les écoliers découvrent les musées ruthénois

Les écoliers de Brommat accompagnés de leurs enseignants ont effectué une sortie pédagogique dans le chef-lieu du département, la semaine dernière. Arrivés à destination, deux groupes ont été constitués. Le premier composé des maternelles et des CP s’est retrouvé au musée Fenaille qui doit sa renommée internationale à son exceptionnelle collection de statues-menhir. Sculptées il y a près de 5 000 ans ces sculptures énigmatiques sont les plus anciennes statues monumentales d’Europe. Au cours de leur déambulation, les écoliers ont découvert divers espaces historiques et notamment la cour Jouery joyau d’architecture. La visite se terminait par la confection d’une statue menhir en argile. Pendant ce temps les CE-CM se rendaient au musée Soulages qui a marqué durablement la scène internationale de l’art comme un pont entre deux siècles de modernité (XXe et XXIe). Les enfants au cours de cette visite ont découvert les peintures de l’Outrenoir, mais aussi peintures sur toile ou sur papier, dont les broux de noix, eaux-fortes, lithographies, bronzes, photographies… Une visite très enrichissante.

Après le déjeuner, tous se sont retrouvés à la MJC où en partenariat avec la Jeunesse amicale de France, ils ont assisté au concert du groupe "Anda Lutz" qui est une invitation à une escapade musicale et poétique sans frontières, entre hier et demain, entre rage et douceur, entre rêve et réalité.

Ce fut une journée très enrichissante qui laissera un agréable souvenir aux enfants.