MÉTÉO. Orages : 39 départements en vigilance jaune lundi 13 mai, êtes-vous concerné par le retour de la pluie ?

Ce lundi 13 mai 2024, le temps va continuer à se dégrader entre nuages, ciel couvert et orages. Mais c’est surtout pour la journée de mardi 14 mai, qu’une forte dégradation des conditions météo s’annonce.

Après un magnifique pont de l’Ascension, pluie et grisaille ont fait leur retour accompagnées parfois d’une nouvelle chute des températures, dimanche.

Dégradation pluvio-orageuse

Ce lundi 13 mai, l’instabilité va perdurer avant le retour d’une importante situation pluvio-orageuse mardi 14 mai prévient d’ores et déjà Météo France. Aussi, dans son bulletin météorologique de ce lundi matin, 6 h, le gendarme de la météo, maintient 39 départements en vigilance jaune orages.

39 départements en vigilance jaune orages

Voici les départements placés en vigilance jaune orages. Document - Météo France

Calvados

Meuse

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Vosges

Haute-Saône

Doubs

Jura

Finistère

Manche

Cher

Indre

Creuse

Haute-Vienne

Corrèze

Puy-de-Dôme

Loire

Rhône

Haute-Loire

Dordogne

Gironde

Lot-et-Garonne

Landes

Gers

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Ariège

Alpes-Maritimes

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Isère

Savoie

Haute-Savoie

Grisaille, vent, averses

Comme l’indique Météo France, "une perturbation bien pluvieuse par l’ouest s’installe sur un large quart nord-est, les nuages sont encore nombreux en matinée avec quelques averses, voire des orages, puis les éclaircies gagnent du terrain l’après-midi mais quelques gouttes restent encore au programme".

Alors que les nuages et la pluie vont progressivement s’installer, la nuit prochaine s’annonce arrosée. Document - Météo France

Côté Bretagne, "le ciel se couvre dès le matin et des pluies régulières et parfois marquées s’installent et le vent de sud se renforce jusqu’à 50 à 60 km/h. L’après-midi ce temps pluvieux s’étend jusqu’à la Basse-Normandie et la Vendée".

"Au Sud, après dissipation de la grisaille, parfois compacte au bord de la Méditerranée, la matinée est calme et ensoleillée. Le vent d’autan se renforce jusqu’à 60 à 70 km/h. À partir de la mi-journée, sur le relief des Pyrénées, du Massif Central et des Alpes, des nuages se développent et des averses parfois orageuses se produisent l’après-midi. Par ailleurs dans le Sud-Ouest, des passages nuageux de plus en plus épais gagnent au fil des heures. En Nouvelle-Aquitaine le temps devient lourd et des orages se déclenchent en fin d’après-midi ou soirée".