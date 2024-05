Onet-le-Château : un nouvel espace de travail moderne, accessible et confortable

Un emplacement stratégique pour les entreprises route d’Espalion. Au cœur de l'agglomération de Rodez, sur la route d'Espalion à Onet-le-Château, émerge un nouveau symbole de l'immobilier tertiaire : LE CONCERTO.

Cette construction aux lignes contemporaines et aux prestations soignées se présente comme un immeuble mixte conçu pour accueillir différentes activités du secteur tertiaire : bureaux, service, laboratoire, commerces et activités. Avec ses 4 800 m2 de surface plancher, LE CONCERTO propose des espaces divisibles, bruts ou finis selon les différents besoins des activités. Que ce soit pour des bureaux, des commerces ou d'autres activités professionnelles, le programme « LE CONCERTO » offre un environnement propice au développement des entreprises. Sa conception et son exposition ont été minutieusement pensées pour minimiser sa consommation énergétique et assurer une empreinte écologique réduite.

