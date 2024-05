Pétanque : insatiables Creissellois !

La pétanque de Creissels a régné en maître durant cinq jours au foirail de Réquista où se sont disputés de mercredi à dimanche, les trois derniers championnats de l’Aveyron majeurs de l’année. Grâce notamment à Inès Barreiros vainqueur en triplettes mixtes et en tête-à-tête, le club "corse" y a, en effet, remporté les trois compétitions. Avec son partenaire Simon Guyard, couronné lui en individuel le 14 avril, à quelques kilomètres de là, à Villefranche-de-Panat, ils sont les deux seuls seniors, femmes et hommes confondus, à s’être imposés dans deux catégories au cours de ces deux dernières saisons. Une performance de choix. De quoi largement compenser les déboires de la championne de France de tir de précision, Aurélie Bories ressortie bredouille de cette campagne des championnats 2024. Tous les résultats et qualifications.

Triplettes mixtes

214 engagés

Quarts : Bouchikhi bat Nelly Durand, Ginestet, Vayssettes (La Primaube) à 8 ; Barreiros bat Laure Le Grelle-Védrines, Bessou, Garcia (Rieupeyroux) à 7 ; Léonte bat Valérie Bénézech, Barral, Fruitier (St-Affrique) à 8 ; Carcelès bat Angélique Bonnefoy, Touili, Tourteau (Espalion) à 10. Demies : Carcelès bat Natacha Bouchikhi, Daniel Knop, Julien Granger (Montbazens) à 4 ; Barreiros bat Élodie Léonte, Charly Combes, Olivier Gavalda (Creissels) à 11. Finale : Inès Barreiros, Simon Guyard, Maxime Vanel (Creissels) battent Nelly et Yohan Carcelès, Nicolas Albaladéjo (Olemps) à 3. 3e place : Bouchikhi bat Léonte.

Doublettes hommes

64 qualifiés

Quarts : Guilhem bat Roualdès, Nouzeran (4-Saisons) à 4 ; Gayraud bat Santos, Théry (Espalion) à 8 ; Do Rosario bat Viven, Garcia (Rieupeyroux) à 11 ; Cusin bat M. Raynal, Hiem (Flavin) à 12. Demies : Guilhem bat Lionel Do Rosario, Patrice Vandenberg (Pétanque villefranchoise) à 5 ; Gayraud bat Pascal Cusin, Laurent Marsetti (Flavin) à 1. Finale : Dorian Guilhem, Nicolas Pawlowski (Creissels) battent Damien Gayraud, Stéphane Derink (St-Jean et St-Paul) à 9. 3e place : Cusin-Marsetti battent Do Rosario-Vandenberg.

Tête-à-tête femmes

131 engagées

Quarts : Barreiros bat Nathalie Arlabosse (La Primaube) à 8 ; Mathieu bat Candy Cazottes (Olemps) à 6 ; Reynès bat Laure Le Grelle-Védrines (Rieupeyroux) à 7 ; Hernandez bat Élodie Léonte (Creissels) à 6. Demies : Barreiros bat Mélissa Reynès (Broquiès) à 11 ; Mathieu bat Audrey Hernandez (Pétanque villefranchoise) à 9. Finale : Inès Barreiros (Creissels) bat Julie Mathieu (Ambeyrac) à 8. 3e place : Reynès bat Hernandez.

Qualifications

Triplettes mixtes : l’équipe vainqueur pour le championnat de France, les 20 et 21 juillet, à Fenouillet ; l’équipe finaliste et la meilleure demi-finaliste pour le championnat d’Occitanie, le 20 mai, à Marvejols.

Doublettes hommes et tête-à-tête femmes : l’équipe et la joueuse vainqueurs pour les championnats de France, les 31 août et 1er septembre à Saint-Yrieix (Charente) ; les équipes et les joueuses finalistes et meilleures demi-finalistes pour les championnats d’Occitanie, le samedi 1er juin, à Armissan (Aude).