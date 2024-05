Rodez : après un pont de l’Ascension "d’enfer", la saison touristique commence

Après un mois d’avril "catastrophique", le week-end de l’Ascension a finalement lancé la saison touristique à Rodez. Bien que les hôteliers et responsables de musées bénéficient d’une forte affluence, pour les restaurateurs, le bilan est mitigé.

Alors que les mauvais jours semblent derrière nous en ce long week-end de l’Ascension, "ça a marché d’enfer", réagit le directeur du musée Soulages, Benoît Decron, questionné sur l’affluence de ces jours. 600 visiteurs pour le 8 mai, plus de 800 personnes le jour suivant…

Le 9 mai, en à peine une heure, 150 entrées au musée Soulages

"Jeudi, en une heure à peine, nous avions déjà fait 150 entrées. On est très contents", poursuit-il. Un grand nombre de familles et de jeunes, originaires de toutes les régions de France, venus contempler les œuvres de l’illustre peintre grâce à "un pont exceptionnel qui lance bien la saison touristique", ajoute-t-il.

800 chambres réservées sur le territoire de l’agglomération

Le milieu hôtelier se réjouit lui aussi d’une forte hausse des demandes. Après des mois de mars et d’avril "historiquement mauvais, on a un pont de l’Ascension très bon, avec beaucoup de demandes", confie Benoît Prat, le coprésident du club hôtelier sur le territoire de l’agglomération ruthénoise. Les 800 chambres de la ville et de son agglomération ont affiché complet. "On a été aidés par la compétition équestre de Combelles", poursuit celui qui est notamment à la tête des hôtels Ibis et Première classe.

Une impression que Régine Taussat, vice-présidente de Rodez Agglo, présidente de l’Office du tourisme et conseillère municipale confirme. "On a eu beaucoup de monde à l’Office du tourisme et au musée Fenaille ce week-end. C’est une très bonne chose que les deux soient ensemble, ça fait du monde en plus. Et il faut dire que le colloque sur l’archéologie a déjà ramené 200 personnes."

Élue à Rodez depuis 35 ans, "il me semble qu’on a jamais autant accès notre politique sur le tourisme que maintenant", assure-t-elle. Elle cite notamment la remise en état du GR®62, chemin pédestre inauguré au mois d’avril qui relie Rodez à Conques, des animations culturelles, la communication… "Les gens qui viennent à Rodez cherchent à profiter de l’environnement dans un endroit sécurisé", affirme Régine Taussat.

"Il me semble qu’on a jamais autant accès notre politique sur le tourisme que maintenant", assure Régine Taussat. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Un bilan mitigé pour la restauration

La restauration ruthénoise, elle, ne fait pas le même bilan. "On a eu un début d’année pas trop mal et un mois d’avril catastrophique. Pendant ce long week-end de l’Ascension, le centre-ville de Rodez a travaillé, mais la périphérie, pas trop. Les Ruthénois avaient envie de soleil et sont partis en vacances, les touristes étaient nombreux à être seulement de passage. En plus, on sent qu’il y a un réel manque de pouvoir d’achat, que les gens font plus attention et consomment beaucoup moins que l’année précédente", se résigne Michel Santos, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih). Il se réjouit donc du retour des beaux jours pour que les riverains et les touristes puissent profiter des terrasses sur le Piton.