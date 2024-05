Réquista. Roger Lajoie-Mazenc présent au salon du livre de la fête de la brebis

Fidèle parmi les fidèles du Salon du livre de la fête de la brebis, Roger Lajoie-Mazenc y sera à nouveau le dimanche 2 juin. Natif de Decazeville, Journaliste honoraire, ancien maire de Firmi, fondateur de la Fnaca Aveyron (ayant alors installé notamment le comité de Réquista), ancien président de la Ligue des Droits de l’Homme, champion de France cycliste des "Journalistes et des élus", cet auteur a beaucoup écrit sur l’Aveyron, parcourant par là même de long en large le Ségala. Il a publié pas moins de trente ouvrages dont le tout dernier, "l’Écrit et l’Oral", est préfacé par l’ancienne préfète et ministre Anne-Marie Escoffier.

Ses livres, fondés sur récits et témoignages, dont le bénéfice a été versé à des associations humanitaires, sont cités comme référence, chacun dans son thème : guerre d’Algérie, syndicalisme, cyclisme, luttes sociales, politique locale. Certains sont aujourd’hui introuvables. Prenant plaisir à vous accueillir sur son stand à la fête de la brebis, l’auteur ne manquera pas de vous glisser un mot sur ses "moutons noirs" dont il a fait le sujet sensible de l’un de ses ouvrages récents.

Pierrette et Philippe seront heureux de l’accueillir dimanche 2 juin.