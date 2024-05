Marcillac-Vallon. Saint-Bourrou 2024 : que la fête commence !

Comme chaque année, le long week-end de Pentecôte sera rythmé par la fête de la Saint-Bourrou qui proposera son inaltérable cocktail mêlant harmonieusement moments festifs et tradition.

Le comité des fêtes, l’Eschansonnerie Saint-Bourrou, la municipalité, l’Harmonie de Marcillac et le Syndicat des vignerons seront à la manœuvre pour assurer le succès de l’événement. Sabrina Gaston et Eddy Fraysse, les coprésidents du comité des fêtes et leur équipe de "polos rouges" ont concocté pour ces t journées un programme qui "redonne la part belle au côté familial de fête du village" en conjuguant fête foraine, animations de rues, jeux pour les enfants, repas de produits locaux et concerts.

Le lundi matin, après le défilé des vignerons et la messe à ND de Foncourrieu, la foule sera au rendez-vous de la traditionnelle cérémonie d’intronisations à Cachefaix suivie de la dégustation de fouace et de mansois offerts par la municipalité. Pour célébrer son 100e chapitre l’Eschansonnerie Saint-Bourrou intronisera les représentants de la douzaine de spécialités et signes officiels de l’Aveyron qui n’ont pas encore été adoubés.

Le programme

Samedi 18 mai : portes ouvertes à la cave coopérative de Valady (dégustation gratuite) ; concours de pétanque à Kervallon (14 heures) ; jeux pour les enfants de 4 à 12 ans (16 h 30) ; apéro bandas avec l’Harmonie de Marcillac, la Diane Rouergate traversée de cuivres, la Ganelette de Maurs et le Jayjay Brass Band.

Dimanche 19 mai : déjeuner tripous/tête de veau (8 heures) ; Olympiades de La Saint-Bourrou (14 heures) ; animation des rues avec l’Harmonie (16 heures) ; dégustation des AOP Marcillac (17 h 30) ; repas veau à la broche et aligot géant (vente de ticket à partir de 18 heures) ; Duo La Purée (de 20 heures à 22 heures), La Déryves (de 22 heures à minuit).

Lundi 20 mai : défilé des vignerons (9 h 30) ; messe à ND de Foncourrieu (10 h 30) ; intronisations, dégustation de fouace et de mansois (11 h 30) ; casse-croûte des vignerons (à partir de midi).

Repli à la salle des fêtes pour la plupart des manifestations en cas de mauvais temps.