Laissac-Sévérac l'Église. Touche finale pour la fresque du foirail

Après une expo photos sur le thème du marché aux bestiaux, expo qui d’ailleurs est toujours en place, la municipalité a lancé une opération de mise en valeur du bâtiment un peu austère du foirail bovin avec la réalisation d’une fresque géante.

Les artistes Al Sticking et Hista qui ont investi la façade du foirail depuis un mois maintenant, sont venus apporter la touche finale à la fresque ce jeudi, jour férié, tenant ainsi le délai fixé. En effet, il était entendu qu’elle devait être achevée pour la foire annuelle.

Et, c’est sous un soleil radieux que les artistes ont terminé leur travail, clin d’œil d’une météo qui fut particulièrement maussade tout le mois d’avril, les obligeant à exercer leur talent en dépit d’un vent glacial ou sous une pluie battante.

Cette réalisation, portée par la commune de Laissac Sévérac-l’Église et l’agence InSit’Arts, une agence de street art créée par Adèle Condomines mettant en relation artistes et commanditaires pour réaliser des fresques murales et accompagner les artistes dans leur parcours, est largement visible depuis l’axe très fréquenté de la nationale 88. Elle reprend les noms des deux villages composant la commune, Laissac et Sévérac-l’Église. Elle est agrémentée de références au patrimoine local, une vache d’Aubrac et un coureur VTT, clin d’œil au fameux Roc Laissagais. Cette création artistique monumentale s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine, et exprime aussi une volonté d’attractivité touristique de la commune. Elle s’adresse tant aux Laissagais, qu’aux touristes et visiteurs de passage, notamment le mardi, jour du marché aux bestiaux.

"Nous avons cherché à concevoir une fresque qui serait un carrefour entre l’ancien temps et le moderne, ainsi qu’une démarche artistique classique à la rencontre des arts urbains contemporains, tout en offrant une signalétique ample et lisible, tant sur le nom de la commune que sur le bovin présent, représentatif de l’activité du foirail, et ce depuis 1422", affirment les artistes.