Vieillissement : d’où viennent ces taches brunes sur la peau ?

Les spécialistes parlent de lentigo sénile ou tache de sénescence. Le profane, de simples taches ! De couleur brune, elles apparaissent le plus souvent avec l’âge, notamment sur le visage et le cou. D’où viennent-elles ?

Le lentigo sénile, ou tache de sénescence, se caractérise par de petites taches de 1 à 3 mm de diamètre, de formes le plus souvent arrondies, et de couleur brune. Elles siègent volontiers au niveau de la face, des avant-bras et surtout au dos des mains. De façon concrète, il s’agit d’une hyperpigmentation cutanée, plane ou légèrement surélevée, due à une importante augmentation des mélanocytes. Autrement dit, des cellules responsables de la production de mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau.

Les zones de la peau exposées au soleil

Décolleté, visage, avant-bras, dos des mains… ces taches apparaissent donc le plus souvent dans les zones de la peau qui ont été ou sont encore, exposées au soleil. Observé le plus souvent après la cinquantaine, le lentigo caractérise ainsi une peau dite "photovieillie". Autrement dit, le lentigo sénile signe la surexposition au soleil qui a ainsi accéléré le vieillissement cutané.

La pollution aussi ?

Elle constitue aussi un facteur important de vieillissement cutané. Une étude réalisée auprès de 400 femmes chinoises a ainsi montré que la survenue de lentigos séniles – particulièrement au niveau du dos des mains et des joue – était jusqu’à 2,8 fois plus élevée dans le groupe exposé aux particules fines que dans celui non exposé.

Quelle prise en charge ?

Certaines approches peuvent être proposées contre le lentigo sénile, considéré comme potentiellement inesthétique, voire difficile à assumer par certaines personnes. Citons :

Le traitement par laser ;

la cryothérapie, à base d’azote liquide ;

les peelings qui consistent à appliquer une substance exfoliante sur la peau – du visage notamment – dans le but de régénérer les cellules de l’épiderme ;

la dermabrasion qui est une sorte de ponçage de la peau ;

les soins dépigmentant à base de vitamine C. Ils sont susceptibles réduire, ces taches brunes liées au soleil.

Le bémol ? Bien souvent, les taches finissent par récidiver… Dans tous les cas, si vous êtes concerné et souhaitez vous en débarrasser, demandez l’avis de votre médecin traitant. Lequel, le cas échéant pourra solliciter celui d’un dermatologue. Enfin, bien sûr, en matière de prévention, limitez votre exposition au soleil !