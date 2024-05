Olemps. Voici le temps heureux des classes vertes

Le printemps est une période propice aux classes vertes ou découverte, le mois de mai étant particulièrement prisé. C’est ainsi qu’en lien avec le projet d’école, les élèves de CP, CE et CM de l’école des Grillons ont réalisé une classe découverte, à la maison familiale de Valrance, à Saint-Sernin-sur-Rance, dans le Sud Aveyron.

Cette semaine a été l’occasion pour eux d’approfondir les thèmes de la biodiversité, de découvrir le milieu de la forêt, les insectes des rivières, la pollinisation, la compostière, mais aussi de faire des relevés scientifiques permettant d’analyser la qualité de l’air pour les plus grands, de s’initier à la pêche pour les plus petits… Des refuges à insectes ont aussi été réalisés et viendront compléter les nichoirs à oiseaux déjà en place dans le parc de l’école. Nul doute que ce séjour aura contribué à faire des petits grillons des ambassadeurs de la nature ! La classe de Moyenne et Grande Sections quant à elle a eu la chance de découvrir le monde équestre au sein du club Lillhippus, à Onet-le-Château, où chaque enfant a pu apprendre les premiers gestes pour diriger un poney, une expérience à la fois amusante et éducative.

Ils ont également eu l’opportunité de prendre soin des poneys en utilisant différentes brosses, leur permettant de comprendre l’importance du bien-être animal. L’initiation à la voltige a été un moment fort de la sortie, les enfants apprenant à tourner et à se mettre debout sur le poney en toute sécurité, sous le regard attentif des instructeurs. De beaux moments qui ont réjoui les petits cavaliers en herbe !