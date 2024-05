Arvieu. À la découverte du sentier botanique

Entre Arvieu et la réserve d’eau du Céor, s’étire sur trois kilomètres un sentier botanique. En 1998, Claude Vayssettes, un retraité de l’Éducation nationale et Sophie Terris, actuellement en voyage humanitaire à Madagascar, ont l’idée de baliser ce sentier déjà existant à l’aide de petites pancartes indiquant aux promeneurs les noms des plantes qui y poussent. Depuis, Claude, d’un âge vénérable, continue d’arpenter et d’entretenir ce sentier botanique où des dizaines d’espèces végétales ont maintenant une carte d’identité. Tombé très tôt amoureux de la nature et sensibilisé à la botanique par un professeur d’école passionné, Claude décide de se lancer dans cette aventure. Il cite volontiers Victor Hugo qui disait "Vous m’offrez la cité… je préfère les bois, car je trouve, voyant les hommes que vous êtes, plus de cœur aux rochers, moins de bêtises aux bêtes." Même si notre promeneur bucolique n’a rien d’un misanthrope, il préfère néanmoins la nature aux villes, car elle est pour lui indissociable de l’homme. C’est là qu’il aime faire ces rencontres, comme celle de ce couple croisé un jour sur le sentier botanique, qui cherchait un restaurant. Ceux-ci étant tous fermés à cette saison, le couple fut simplement invité chez Claude à partager sa soupe. Claude, aujourd’hui secondé par Régine Challe, cherche un remplaçant, passionné de préférence pour reprendre d’une main plus jeune le travail sur ce sentier botanique. C’est pour lui sa dernière année et c’est l’âge qui le lui commande. Par son action, de l’Asphodèle blanche au Narcisse des poètes, de nombreuses espèces jalonnent ce lumineux sentier et révèlent la pharmacopée naturelle que l’on trouve dans nos bois. D’autres, comme la Benoite commune, ont tout bonnement un jour donné l’idée du scratch à de malicieux ingénieurs qui n’ont eu qu’à copier une idée née dans la nature. Claude, accompagné de sa chienne Oméga, a de son sentier une connaissance empirique et il connaît presque toutes les variétés. Ces plantes font pour lui le lien entre les hommes et c’est à regret qu’il quittera son sentier. D’aucuns pensent qu’il ne le quittera jamais vraiment.

Le sentier botanique d’Arvieu rouvrira ses portes végétales dès la semaine prochaine jusqu’au mois de septembre, même si le mois de juin est le plus favorable au rayonnement des plantes alors en fleurs, pleines de vie et de parfums.

Vous pourrez peut-être alors rencontrer le gardien de ce chemin vert, croiser le poète qui a le nez en l’air et les mains dans la terre et, avec un peu de chance, l’entendre vous citer quelques vers.