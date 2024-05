Attaque du fourgon pénitentiaire dans l’Eure : "On devait s’occuper de l’extraction de ce détenu", ces agents auraient pu être à la place des victimes

Des agents pénitentiaires ont failli être assignés à la mission d’extraction du détenu ce mardi, ils ont appris avec horreur ce qui est arrivé à leurs collègues.

Au moins deux agents pénitentiaires ont été tués dans l’attaque du fourgon qu’ils conduisaient dans l’Eure, mardi 14 mai 2024. Trois autres ont été blessés, dont deux gravement avec un pronostic vital engagé, selon les déclarations du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Il avait été annoncé dans un premier temps que "trois agents de la pénitentiaire sont décédés victimes de tirs de fusil à pompe", avant que le bilan soit légèrement revu à la baisse.

Un commando armé a fait irruption alors que le convoi pénitentiaire se trouvait au niveau du péage d’Incarville, vers 11 heures. Les malfaiteurs ont ouvert le feu avec des armes lourdes. Des scènes, filmées puis postées sur les réseaux sociaux, témoignent de la violence des faits.

Ce péage, "on le prend tous les jours"

Les collègues des agents pénitentiaires victimes de cette attaque sont sous le choc. Certains, de passage à Angers, ont confié à nos confrères de Ouest-France qu’ils auraient pu s’occuper de l’extraction du détenu ce mardi. "Comme nous étions pris à Angers, c’est l’Arpej de Caen qui a pris la mission".

Des agents qui ont conscience d’avoir frôlé la mort. Ils connaissent le trajet, notamment le lieu de l’attaque. Le péage, "on le prend presque tous les jours. On sait que notre métier est dangereux, ça peut arriver. Mais on espère jamais durant notre carrière. On voit que c’est un véritable commando militaire qui a attaqué nos collègues. C’est affreux". Ces agents interrogés par Ouest-France devaient également transférer le détenu à Marseille, jeudi.

"C’est une scène de guerre", a réagi le maire de Val-de-Reuil, en se rendant sur le péage d’Incarville. "Je pense aux deux agents de l’administration pénitentiaire tués dans l’exercice de leur fonction, aux trois qui ont été blessés, à leur famille, à leurs collègues".

Je me suis rendu sur le péage d’Incarville. C’est une scène de guerre. Je pense aux 2 agents de l’administration pénitentiaire tués dans l’exercice de leur fonction, aux 3 qui ont été blessés, à leur famille, à leurs collègues. Les assassins doivent être rattrapés et punis. — Marc-Antoine JAMET (@MA_Jamet) May 14, 2024

Qui est Mohamed Amra, le détenu en fuite ?

L’identité du détenu en question, qui s’est évadé à l’issue de l’attaque, a été révélée. Il s’agit de Mohamed Amra, un homme âgé de 30 ans, condamné le 10 mai par le tribunal d’Evreux pour vol avec effraction. Par voie de communiqué, le parquet explique aussi que le détenu était mis en examen par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Mohamed Amra, surnommé "La Mouche", n’est pas inscrit comme radicalisé.

Le détenu était emmené à Caen (Calvados) pour être entendu par un juge d’instruction, dans l’optique d’un probable transfert vers une nouvelle prison.

Environ 200 gendarmes et policiers sont à la recherche du détenu et de ses complices, dont l’un a été blessé. L’un des véhicules des assaillants a été retrouvé carbonisée, dans un lieu qui n’a pas été précisé.