CARTES. Météo : front froid, vigilance orages et inondations, la pluie s'installe sur la France jusqu'à dimanche

Un nouveau front froid a touché le pays dès ce lundi 13 mai en soirée et progressera dans les terres ce mardi 14, on détaille.



Vigilance jaune pour la pluie et les inondations au sud-ouest et dans le Languedoc, qui essuieront des orages ce mardi 14 mai tout comme l'est de la France : les perturbations et les averses orageuses ont fait leur retour avec une nouvelle dépression dès ce lundi 13 mai par l'ouest du pays. Et c'est parti pour durer !

Moins 8 à 10 degrés en 24 heures au sud du pays

Ce sera le cas dès ce mardi matin avec des pluies parfois orageuses du sud-ouest et de l'Occitanie au Pas-de-Calais, qui vont se décaler dans l'après-midi des Pyrénées orientales jusqu'au sud-est et au nord, avec une activité pluvieuse plus intense sur les Cévennes et le Languedoc.

Quant aux températures, on attend entre 10 et 15 degrés au petit matin. En journée, les maximales atteignent encore 22 à 25 °C des Ardennes à la Lorraine, 25 à 28 en plaine d'Alsace. Ailleurs, elles sont en nette baisse avec 15 à 19°C en général, 20 à 22 sur la Provence et la Côte d'Azur.

Ce temps instable, pluvieux, orageux et frais devrait durer toute cette semaine.

Orages, pluies : 30 départements en vigilance

Au total 30 départements sont placés ce mardi en vigilance pour une ou plusieurs raisons.

Treize départements sont placés en vigilance jaune pour les orages pour la journée, dont trois en Occitanie :

Lozère

Gard

Hérault

21 départements sont en vigilance jaune pour les pluies et inondations, dont 5 en Occitanie :

Lozère

Gard

Hérault

Gers

Hautes-Pyrénées

Quant au Calvados, il reste en vigilance orange pour les crues.

Même punition pour l'Aveyron

Si l'Aveyron n'est pas placé en vigilance, il n'en reste pas moins vrai que le département essuiera des averses et quelques orages qui arriveront par l'ouest dès ce mardi matin, pour toucher la quasi totalité du territoire et notamment le sud-est, vers La Couvertoirade et Saint-Jean-du-Bruel. Les températures ne dépasseront pas les 16 degrés.