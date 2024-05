Ciné concert samedi à la médiathèque de Decazeville

Samedi 18 mai, la médiathèque de Decazeville propose un ciné concert Orly, à 20 h 30. Il s’agit d’un magnifique spectacle d’après "La Jetée" de Chris Marker, film en noir et blanc réinterprété par un musicien et un récitant dans une ambiance underground. À la suite de la Troisième Guerre mondiale qui a détruit Paris, des survivants s’installent dans les souterrains de Chaillot. Pour sauver cette humanité condamnée, on décide de projeter dans le temps des émissaires qui appelleraient le passé et l’avenir au secours du présent. "C’est l’histoire d’un homme marquée par une image d’enfance".

Le projet Orly ciné concert s’inspire des images de Marker pour délivrer une réécriture de la bande-son et du contenu narratif. Tarif : 5 €. Billetterie à l’office de tourisme et en ligne. Service Culture de Decazeville communauté : 05 65 43 95 15.