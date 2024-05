Espalion. Cinq médailles pour le pongiste Thomas Herreman

Thomas Herreman vient de réaliser d’énormes performances aux 26e Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport à Saint-Brieuc (29). Plus de 350 jeunes, de 8 à 18 ans, représentant plus de 25 clubs et comités, venus de toute la France métropolitaine et d’outremer étaient présents. Thomas est interne depuis 4 ans au CSDA, école qui accueille les déficients sensoriels. Cet organisme privé, au sein de l’école du Bon Sauveur à Albi, engage ses élèves aux Jeux de l’Avenir qui ont lieu les années paires, tous les deux ans.

Organisés durant le week-end de l’Ascension, ces Jeux de l’Avenir représentent le plus grand rassemblement de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs de France. Thomas a frappé très fort et a glané plusieurs trophées : médaille d’or en tennis de table, et en Futsal (foot à 5), médaille d’argent en athlétisme (50 mètres, longueur et javelot). Au retour de Saint-Brieuc, les parents de Thomas, licenciés comme lui au club de tennis de table d’Espalion, étaient présents sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse Blagnac pour lui réserver un bel accueil et des félicitations largement méritées.