Le Nayrac. De nombreux joueurs au concours de belote des Musiciens du Nayrac

Ce samedi 11 mai, les musiciens du Nayrac avaient déposé leurs instruments pour préparer le concours de belote à l’Espace multiculturel. Tables, chaises, tapis et bien sûr jeux de cartes étaient à disposition des beloteurs qui s’étaient déplacés. Quarante-six équipes prenaient place et les jeux commençaient ! A la fin de chaque partie, les comptes étaient présentés par les joueurs et validés par les organisateurs qui annonçaient ensuite les prochaines rencontres. A l’issue de la soirée, vingt-trois équipes étaient récompensées. Hélène et Bernard totalisaient 4 597 points et emportaient un magnifique panier gourmand, suivis par Christiane et Philippe (4 152 points) qui pourront se rendre au Restaurant 121 à Bozouls, et Christiane et Robert (4 093 points) qui recevaient une corbeille garnie… Les joueurs au plus petit score étaient remerciés avec un lot de friandises. Les musiciens vont ensuite reprendre leurs répétitions et offrir d’autres animations, notamment le dimanche 2 juin avec le repas Truite aligot.