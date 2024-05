Montrozier. Devoir de mémoire : une très belle expo sur la Seconde Guerre mondiale

Dans le cadre des Cahiers de Léonie, l’ Association "Mémoires de nos villages" a présenté récemment une exposition très complète sur la guerre 39/45. L’inauguration s’est faite en présence du maire, Laurent Gaffard et Bernard Arette, élu. Vincent Besombes, président du comité de Rodez du Souvenirs français et membre de la Société des lettres sciences et arts de l’Aveyron est venu inaugurer cette exposition en qualité d’historien de la Mémoire sur la Première et Seconde guerre mondiale. Le maire a pris la parole devant un nombreux auditoire et annoncé l’ordre du jour.

M. Besombes s’est ensuite exprimé sur sa fonction, "son ADN de devoir de mémoire" comme il le précise avec humour. Il a ajouté "sans votre présence, la transmission et le devoir de mémoire ne peuvent se faire. Cette exposition est la synthèse de tout ce travail".

Il a présenté des mannequins soldats allemands exposés à l’accueil ainsi que la vitrine française/allemande, remplie d’objets de la Résistance, de fausses cartes d’identité et autres découvertes qui ravivent ce passé. Des drapeaux réalisés à l’époque avec des parachutes, des dessins exceptionnels, des aquarelles de Jean Bétou, un artiste du maquis. M. Besombes évoquera ensuite ce travail mémoriel qu’il cultive au travers de ses collections depuis sa jeune enfance.

Sa grand-mère lui parlait déjà de cette vie sous l’Occupation en lui donnant ses premiers objets de collection.

Cet historien passionné, au travers de son allocution, a transcrit le devoir de mémoire du Souvenir français ; il a remercié toute les personnes présentes et ceux qui l’ont aidé dans ce travail d’archives.

Ce sont ensuite six personnes qui, tour à tour, ont lu des textes de Prévert et autres lectures sur ce thème. Marie-Rose Vernhes, présidente de l’association "Mémoires de nos villages" a remercié l’assemblée, ses bénévoles très impliqués. Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité.

L’exposition est à découvrir ou redécouvrir à la Gageothèque jusqu’au 29 mai 2024.